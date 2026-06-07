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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بمميزات نارية.. إليك أفضل الأجهزة اللوحية بالأسواق في 2026

مواصفات جهاز Pad C1
مواصفات جهاز Pad C1
لمياء الياسين

إذا كنت تبحث عن جهاز لوحي بمواصفات رائدة يمكنك التفكير في شراء أكثر من جهاز لوحي متواجد في الأسواق ويأتي بالعديد من المواصفات العصرية.

مواصفات جهاز Pad C1

أعلنت شركة بوكو عن توسيع تشكيلة أجهزتها اللوحية بإطلاق جهاز بوكو باد سي 1 الجديد، وهو جهاز اقتصادي ظهر الآن على موقع شاومي العالمي، ويتوفر الجهاز اللوحي باللونين الأزرق والرمادي، مما يؤكد وصوله إلى الأسواق العالمية قريباً.

ويأتي الجهاز اللوحي بشاشة IPS مقاس 9.7 بوصة بدقة 2K ومعدل تحديث 120 هرتز، كما تُعلن شاومي عن سطوع يصل إلى 500 شمعة/م² في الظروف العادية و600 شمعة/م² في ظروف الإضاءة الخارجية، بالإضافة إلى شهادات TÜV Rheinland لانخفاض الضوء الأزرق وتقليل الوميض.

ومن حيث التصميم، يتميز جهاز Pad C1 ببساطته، حيث يأتي بهيكل معدني نحيف بسماكة 7.4 ملم ووزن حوالي 406 غرامات. صحيح أنه ليس خفيفًا للغاية، ولكنه لا يزال سهل الحمل بما يكفي للاستخدام اليومي أو الدراسة.

ويتولى معالج كوالكوم سنابدراجون 6s 4G من الجيل الثاني مهمة الأداء، وهو مزود بذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 6 جيجابايت وسعة تخزين تصل إلى 128 جيجابايت. كما يدعم الجهاز توسيع سعة التخزين عبر بطاقات microSD حتى 2 تيرابايت.

وبالنسبة للمهام اليومية مثل قراءة ملفات PDF، وتصفح الإنترنت أو مشاهدة الفيديوهات، سيكون الجهاز اللوحي مناسبًا تمامًا، أما التطبيقات والألعاب ذات المتطلبات العالية، فستظل تتطلب معالجًا أكثر قوة.

مميزات جهاز Pad C1

ويُعدّ عمر البطارية من أبرز مزايا هذا الجهاز اللوحي، فهو مزود ببطارية سعة 7600 مللي أمبير/ساعة تدعم الشحن بقوة 18 واط.

وتؤكد شركة شاومي أن عمر البطارية يصل إلى 15 ساعة من تشغيل الفيديو، وحوالي 1.7 يوم من الاستخدام العادي، مع العلم أن النتائج الفعلية ستعتمد بشكل كبير على معدل تحديث الشاشة وأنماط الاستخدام.

ويبلغ سعر سعر Xiaomi Poco Pad C1، حوالي 9500 جنيه.

مواصفات و مميزات جهاز Samsung Galaxy Tab A11

من جانبها أطلقت شركة سامسونج جهازها اللوحي Galaxy Tab A11، بعد تقارير سابقة أشارت إلى موعد إطلاقه، ويركز الجهاز اللوحي الجديد على الترفيه والأداء وسهولة الاستخدام اليومية. إليك المواصفات والمميزات والسعر. 

ويتميز جهاز Galaxy Tab A11 بشاشة LCD مقاس 8.7 بوصة بدقة 800 × 1340 بكسل، مع معدل تحديث 90 هرتز، ما يتيح مشاهدة وتمريرًا أكثر سلاسة. ويحتوي على بطارية بسعة 5100 مللي أمبير/ساعة، مما يجعله مناسبًا لبث الفيديو لفترات طويلة، أو التعلم الإلكتروني، أو جلسات التصفح. كما يدعم الجهاز اللوحي الشحن بقوة 15 واط.

ويعمل الجهاز بمعالج Helio G99، مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة تصل إلى 8 جيجابايت، وسعة تخزين تصل إلى 128 جيجابايت. ويمكن توسيع سعة التخزين عبر منفذ بطاقة microSD. لم يُحدد موعد تحديث البرنامج في الهند بعد، على الرغم من أن الطراز العالمي يعد بتحديثات طويلة الأمد.

جهاز Galaxy Tab A11


ولالتقاط الصور ومكالمات الفيديو، يوفر جهاز Galaxy Tab A11 كاميرا خلفية بدقة 8 ميجابكسل مع ضبط تلقائي للصورة، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل، كما يتضمن مكبري صوت Dolby Atmos مزدوجين، ومقبس سماعة رأس 3.5 ملم، وشبكة Wi-Fi ثنائية النطاق، وبلوتوث 5.3، وميزة فتح القفل بالوجه، هذه الميزات تجعله جهاز وسائط متعددة فعالاً مع الحفاظ على حجمه الصغير ومناسب للسفر.

جهاز Lecoo Tablet 12.7

يأتي جهاز Lecoo Tablet 12.7، بشاشة كبيرة مقاس 12.7 بوصة بدقة 2.1K ومعدل تحديث 90 هرتز. 

مواصفات جهاز Lecoo Tablet 12.7

مواصفات جهاز Lecoo Tablet 12.7

يعد الجهاز اللوحي من أفضل الهواتف التي تقدم العديد من الميزات، فهو جهاز اقتصادي يعمل بمعالج Helio G99، ويكشف التصميم الداخلي عن تصميمه الاقتصادي.

ويعمل الهاتف بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت وذاكرة تخزين تصل إلى 256 جيجابايت، والتي يمكنك توسيعها باستخدام بطاقة microSD حتى 1 تيرابايت.

على الجانب الآخر، يأتي الجهاز اللوحي بحزمة برامج تعليمية، بالإضافة إلى نظام تحكم أبوي عن بُعد على مدار الساعة، يُمكّن الآباء من إدارة التطبيقات ومواقع الويب ووقت استخدام الشاشة.

هاتف iQOO Neo 12 شركة OnePlus الجهاز اللوحي تصفح الإنترنت بطاقات microSD ذاكرة وصول عشوائي شبكة Wi Fi

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