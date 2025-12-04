قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الدولار مساء اليوم 4-12-2025
مرصوص على الأرض.. ضبط مصنع غير مرخص لتصنيع البسكويت بالحوامدية في الجيزة
حقيقة انتشار الدواجن السردة في الأسواق.. الشعبة تحذر والزراعة تنفي | تفاصيل
ارتفاع جميع الأعيرة.. تحرك جديد في سعر الذهب اليوم الخميس
حقيقة ارتفاع الكليوباترا.. أسعار السجائر اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025
أرخص 5 سيارات زيرو صيني في مصر .. مواصفات مرسيدس بنز G63 موديل 2026
الكويت تعلن سحب جواز السفر 5 سنوات ممن يُضبط متورطا بالمخدرات خارج البلاد
كيفية الاستعلام عن مساعدات تكافل وكرامة 2025
شعور وهمي بالشفاء.. تحذيرات مشددة من الصحة: حقنة هتلر تهدد الحياة
ضياء رشوان: تهجير الفلسطينيين خط أحمر.. وإسرائيل لا تملك وحدها قرار فتح وإغلاق معبر رفح
كامل الوزير يتفقد جناح اتحاد الصناعات المصرية في إيديكس 2025 ويؤكد توطين الصناعات الاستراتيجية
من سجون حماس إلى العمالة لإسرائيل.. السجل الأسود لـ ياسر أبو شباب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بمواصفات احترافية ..إليك أفضل جهاز لوحي في الأسواق

الجهاز اللوحي Galaxy Tab A11
الجهاز اللوحي Galaxy Tab A11
لمياء الياسين

أطلقت شركة سامسونج جهازها اللوحي Galaxy Tab A11، بعد تقارير سابقة أشارت إلى موعد إطلاقه. يركز الجهاز اللوحي الجديد على الترفيه والأداء وسهولة الاستخدام اليومية. إليك المواصفات والمميزات والسعر.

مواصفات و مميزات جهاز Samsung Galaxy Tab A11
 

يتميز جهاز Galaxy Tab A11 بشاشة LCD مقاس 8.7 بوصة بدقة 800 × 1340 بكسل، مع معدل تحديث 90 هرتز، ما يتيح مشاهدة وتمريرًا أكثر سلاسة. ويحتوي على بطارية بسعة 5100 مللي أمبير/ساعة، مما يجعله مناسبًا لبث الفيديو لفترات طويلة، أو التعلم الإلكتروني، أو جلسات التصفح. كما يدعم الجهاز اللوحي الشحن بقوة 15 واط.
يعمل الجهاز بمعالج Helio G99 ، مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة تصل إلى 8 جيجابايت، وسعة تخزين تصل إلى 128 جيجابايت. ويمكن توسيع سعة التخزين عبر منفذ بطاقة microSD. لم يُحدد موعد تحديث البرنامج في الهند بعد، على الرغم من أن الطراز العالمي يعد بتحديثات طويلة الأمد.

جهاز Galaxy Tab A11


لالتقاط الصور ومكالمات الفيديو، يوفر جهاز Galaxy Tab A11 كاميرا خلفية بدقة 8 ميجابكسل مع ضبط تلقائي للصورة، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل. كما يتضمن مكبري صوت Dolby Atmos مزدوجين، ومقبس سماعة رأس 3.5 ملم، وشبكة Wi-Fi ثنائية النطاق، وبلوتوث 5.3، وميزة فتح القفل بالوجه. هذه الميزات تجعله جهاز وسائط متعددة فعالاً مع الحفاظ على حجمه الصغير ومناسب للسفر.

 جهاز Lecoo Tablet 12.7

يأتي جهاز Lecoo Tablet 12.7، والذي يأتي بشاشة كبيرةمقاس 12.7 بوصة بدقة 2.1K ومعدل تحديث 90 هرتز. 

مواصفات جهاز Lecoo Tablet 12.7

مواصفات جهاز Lecoo Tablet 12.7

يعد الجهاز اللوحي من أفضل الهواتف التي تقدم العديد من الميزات، فهو جهاز اقتصادي يعمل بمعالج Helio G99، ويكشف التصميم الداخلي عن تصميمه الاقتصادي.

ويعمل الهاتف بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت وذاكرة تخزين تصل إلى 256 جيجابايت، والتي يمكنك توسيعها باستخدام بطاقة microSD حتى 1 تيرابايت.

على الجانب الآخر، يأتي الجهاز اللوحي بحزمة برامج تعليمية، بالإضافة إلى نظام تحكم أبوي عن بُعد على مدار الساعة، يُمكّن الآباء من إدارة التطبيقات ومواقع الويب ووقت استخدام الشاشة. 

بالنسبة للوسائط، هناك إعداد مكون من أربعة مكبرات صوت، والذي من المفترض أن يوفر صوتًا أعلى وأكثر اكتمالًا مما توفره معظم الأجهزة اللوحية ذات الميزانية المحدودة. 

يعمل الهاتف ببطارية بسعة 10,200 مللي أمبير/ساعة، مع شحن بقوة 18 واط.

صحيح أن الشحن ليس سريعًا جدًا بمعايير اليوم، لكن حجم البطارية يوحي بأنك لن تحتاج إلى الشاحن كثيرًا. 

شركة سامسونج الجهاز اللوحي بث الفيديو ذاكرة وصول عشوائي كاميرا أمامية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فتاة - أرشيفية

من جحيم زوجة والدها لعنف زوجها في العلاقة .. قصة «حنان» بمحكمة الأسرة

فتاة - أرشيفية

بعد قفزها من النافذة.. ابنة سيدة باب الشعرية تكشف أسرار اللحظات الأخيرة

اللحوم اليوم

متشتريش لحمة في هذه الحالة.. تحذيرات رسمية ونصائح للمواطنين

ارشيفية

آخر موعد 26 ديسمبر.. تفاصيل التقديم لمسابقة التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية

اسعار الفراخ اليوم الخميس

أسعار الفراخ اليوم الخميس .. كم وصل البانيه و البيض؟

الشيشة

الصحة تصدم مدخني الشيشة بكافة أنواعها | تفاصيل

لاعب نادي الزهور

لغز المنشطات وجنازة مهيبة.. كواليس وتفاصيل وفاة يوسف محمد لاعب نادي الزهور | القصة الكاملة

حديقة الحيوان

أكبر نقلة في تاريخ حديقة الحيوان.. تطوير شامل يحولها إلى وجهة عالمية

ترشيحاتنا

نائب وزير الزراعة يفتتح ورشة عمل حول صحة التربة

بالتعاون مع "ايكاردا".. الزراعة تفتتح ورشة عمل حول صحة التربة بمركز البحوث الزراعية

صناع الخير

صناع الخير تسلم أهالي الأسمرات عددا من النظارات بمبادرة عينيك في عنينا

مركز بحوث الصحراء

بحوث الصحراء ينظم فاعلية لتمكين المرأة المعيلة بشمال سيناء

بالصور

الهند وباكستان تستعرضان أحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور

الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2025
الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2025
الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2025

مروة صبري تحتفل بعيد ميلادها بعد تصدّرها الترند رغم أزمتها مع دينا الشربيني

مروة صبري
مروة صبري
مروة صبري

طريقة عمل مشروب الكاكاو .. 4 وصفات في 5 دقائق

طريقة عمل مشروب الكاكاو الساخن
طريقة عمل مشروب الكاكاو الساخن
طريقة عمل مشروب الكاكاو الساخن

وكيل صحة الشرقية يتفقد مستشفى منيا القمح ويوقع غرامة مالية على شركة الأمن |صور

وكيل وزارة الصحة بالشرقية
وكيل وزارة الصحة بالشرقية
وكيل وزارة الصحة بالشرقية

فيديو

الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2025

الهند وباكستان تستعرضان أحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور

الحاجة سبيلة

الحاجة سبيلة.. سيدة العطاء تبرعت بذهبها وأموالها لصندوق تحيا مصر

https://youtu.be/j4kvcBwjLX

كوريا الجنوبية تبهر الحضور في معرض إيديكس 2025 بأحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية| فيديو وصور

رسالة هنا الزاهد لـ أحمد فهمي

ليه منبقاش صحاب؟.. أحمد فهمي يكشف تفاصيل رسالة تلقاها من هنا الزاهد بعد الطلاق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد