بمواصفات احترافية ..إليك أفضل جهاز لوحي في الأسواق

أطلقت شركة سامسونج جهازها اللوحي Galaxy Tab A11، بعد تقارير سابقة أشارت إلى موعد إطلاقه. يركز الجهاز اللوحي الجديد على الترفيه والأداء وسهولة الاستخدام اليومية. إليك المواصفات والمميزات والسعر.

مواصفات و مميزات جهاز Samsung Galaxy Tab A11



يتميز جهاز Galaxy Tab A11 بشاشة LCD مقاس 8.7 بوصة بدقة 800 × 1340 بكسل، مع معدل تحديث 90 هرتز، ما يتيح مشاهدة وتمريرًا أكثر سلاسة. ويحتوي على بطارية بسعة 5100 مللي أمبير/ساعة، مما يجعله مناسبًا لبث الفيديو لفترات طويلة، أو التعلم الإلكتروني، أو جلسات التصفح. كما يدعم الجهاز اللوحي الشحن بقوة 15 واط.

يعمل الجهاز بمعالج Helio G99 ، مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة تصل إلى 8 جيجابايت، وسعة تخزين تصل إلى 128 جيجابايت. ويمكن توسيع سعة التخزين عبر منفذ بطاقة microSD. لم يُحدد موعد تحديث البرنامج في الهند بعد، على الرغم من أن الطراز العالمي يعد بتحديثات طويلة الأمد.

جهاز Galaxy Tab A11



لالتقاط الصور ومكالمات الفيديو، يوفر جهاز Galaxy Tab A11 كاميرا خلفية بدقة 8 ميجابكسل مع ضبط تلقائي للصورة، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل. كما يتضمن مكبري صوت Dolby Atmos مزدوجين، ومقبس سماعة رأس 3.5 ملم، وشبكة Wi-Fi ثنائية النطاق، وبلوتوث 5.3، وميزة فتح القفل بالوجه. هذه الميزات تجعله جهاز وسائط متعددة فعالاً مع الحفاظ على حجمه الصغير ومناسب للسفر.

جهاز Lecoo Tablet 12.7

يأتي جهاز Lecoo Tablet 12.7، والذي يأتي بشاشة كبيرةمقاس 12.7 بوصة بدقة 2.1K ومعدل تحديث 90 هرتز.

مواصفات جهاز Lecoo Tablet 12.7

مواصفات جهاز Lecoo Tablet 12.7

يعد الجهاز اللوحي من أفضل الهواتف التي تقدم العديد من الميزات، فهو جهاز اقتصادي يعمل بمعالج Helio G99، ويكشف التصميم الداخلي عن تصميمه الاقتصادي.

ويعمل الهاتف بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت وذاكرة تخزين تصل إلى 256 جيجابايت، والتي يمكنك توسيعها باستخدام بطاقة microSD حتى 1 تيرابايت.

على الجانب الآخر، يأتي الجهاز اللوحي بحزمة برامج تعليمية، بالإضافة إلى نظام تحكم أبوي عن بُعد على مدار الساعة، يُمكّن الآباء من إدارة التطبيقات ومواقع الويب ووقت استخدام الشاشة.

بالنسبة للوسائط، هناك إعداد مكون من أربعة مكبرات صوت، والذي من المفترض أن يوفر صوتًا أعلى وأكثر اكتمالًا مما توفره معظم الأجهزة اللوحية ذات الميزانية المحدودة.

يعمل الهاتف ببطارية بسعة 10,200 مللي أمبير/ساعة، مع شحن بقوة 18 واط.

صحيح أن الشحن ليس سريعًا جدًا بمعايير اليوم، لكن حجم البطارية يوحي بأنك لن تحتاج إلى الشاحن كثيرًا.