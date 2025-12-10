قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جيرارد يدافع عن صلاح: ليفربول لا يمكنه الاستغناء عن هدافه في الوقت الصعب

إسراء أشرف

أكد أسطورة ليفربول وقائده السابق، ستيفن جيرارد، أن النادي لا يمكنه الاستغناء عن خدمات النجم المصري محمد صلاح، مشددًا على أهمية استمرار اللاعب مع الفريق في هذه المرحلة الصعبة، رغم الجدل الذي أثارته تصريحاته الأخيرة وانتقاده لإدارة النادي.

وجاءت تصريحات جيرارد، بعد اعتراف صلاح بأنه شعر بأنه تم التضحية به من جانب النادي، عقب جلوسه على مقاعد البدلاء في ثلاث مباريات متتالية، بالإضافة إلى توضيحه أن العلاقة بينه وبين المدرب آرني سلوت متوترة، وأنه بات يشعر بأنه أصبح "شماعة" لتحميله مسؤولية إخفاقات الفريق الأخيرة.

وقد أثارت تصريحات صلاح الكثير من التساؤلات حول مستقبله مع "الريدز"، خاصة بعد غيابه عن رحلة الفريق إلى ميلانو، التي انتهت بفوز ليفربول على إنتر ميلان بهدف دون رد في دوري أبطال أوروبا، وقبل سفره للانضمام لمنتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية، ما جعل البعض يتحدث عن احتمال أن تكون مباراة صلاح الأخيرة مع النادي قد جرت بالفعل.

ورغم هذه الأزمة، دافع جيرارد عن محمد صلاح، مؤكدًا أن ليفربول بحاجة ماسة إلى هدافه الأول وأحد أبرز لاعبيه لتجاوز النتائج السلبية الأخيرة.

وقال في تصريحات لشبكة TNT Sports: "من الطبيعي أن يشعر صلاح بالغضب لأنه لا يشارك، وأنا أحترم مشاعره ورغبته في اللعب.. حديثه عن رمي الآخرين تحت الحافلة لم يكن موفقًا، وكان يمكن التعامل معه بطريقة مختلفة."

وأضاف جيرارد، أن حل الأزمة يجب أن يكون داخليًا بين اللاعب والمدرب، مشيرًا إلى دور قائد الفريق فيرجيل فان دايك في البحث عن حل يحقق مصلحة النادي والجماهير.

واستشهد جيرارد بتجربته الشخصية مع لويس سواريز خلال فترة قيادته للفريق، مؤكدًا أن الانفعالات جزء طبيعي من كرة القدم، وقال: "لا أحد كامل، كلنا مررنا بلحظات فقدان أعصاب واتخذنا قرارات عاطفية، وأنا نفسي ارتكبت أخطاء بدافع الانفعال، لذلك أتفهم ما مر به صلاح."

واختتم جيرارد حديثه بالتأكيد على أن عودة صلاح لمستواه المعهود أمر حاسم، مضيفًا: "ليفربول يحتاج محمد صلاح، فهو أفضل لاعب وهداف الفريق، وقادر على مساعدة النادي في تجاوز هذه المرحلة الصعبة بفضل أهدافه وتأثيره داخل الملعب."

