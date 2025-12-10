قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

أكلات شتوية سريعة.. 10 وصفات جاهزة في 20 دقيقة فقط
مع دخول فصل الشتاء في مصر 2025، يبحث الكثيرون عن وصفات تمنح الدفء والطاقة للجسم. لكن الوقت ضيق خاصة للنساء العاملات وربات البيوت.

لذلك تظهر الحاجة لوصفات سريعة التحضير، تُسعد الأسرة وتكفل التغذية المناسبة في 20 دقيقة فقط.

1) شوربة كريمة بالخضار والدجاج

المكونات:

  • صدور دجاج مقطعة مكعبات
  • جزر وكوسة مقطعة شرائح
  • كريمة خفيفة
  • ملح وفلفل أسود
  • مكعب مرقة دجاج

طريقة التحضير:
سخني قليل من الزيت في قدر، أضيفي الدجاج ثم الخضار، ثم الماء والمكعب. بعد 10 دقائق، أضيفي الكريمة وحركي. تصبح شوربة غنية بالفيتامينات وتمد الجسم بالدفء.

2) مكرونة بالصلصة السريعة

المكونات:

  • مكرونة أي نوع
  • صلصة طماطم جاهزة
  • بصل مفروم
  • ثوم مهروس
  • ملح وفلفل وأعشاب مجففة

طريقة التحضير:
اسلقي المكرونة، حضري الصلصة في 5 دقائق، وامزجيها مع المكرونة. يمكن إضافة جبنة مبشورة للتزيين.

3) كفتة الحلة السريعة

المكونات:

  • لحم مفروم
  • بصل مبشور
  • بقدونس مفروم
  • ملح وفلفل
  • صلصة طماطم

طريقة التحضير:
شكلي الكفتة في كرات صغيرة، حمّريها قليلًا ثم ضعيها في صلصة الطماطم لمدة 10 دقائق. وجبة شتوية مميزة وغنية بالبروتين.

4) بطاطس مشوية بالفرن

المكونات:

  • بطاطس مقطعة مكعبات
  • زيت زيتون
  • ثوم بودرة
  • ملح وفلفل
  • أعشاب مشكلة

طريقة التحضير:
اخلطي المكونات وضعيها في صينية، ادخليها فرن ساخن 200 درجة لمدة 15 دقيقة. مقرمشة ولذيذة.

5) شاورما الفراخ البيتي

المكونات:

  • صدور دجاج مقطعة شرائح
  • لبن زبادي
  • بهارات شاورما جاهزة
  • طماطم وخس للتقديم

طريقة التحضير:
تتبيل الدجاج بالزبادي والبهارات لمدة 5 دقائق، ثم شويه في مقلاة ساخنة. قدميه في خبز عربي مع الخضار.

6) شوربة العدس السريعة

المكونات:

  • عدس أحمر
  • بصل مفروم
  • جزر مقطع
  • ملح وفلفل
  • مرقة خضار

طريقة التحضير:
اسلقي العدس مع الخضار والمرقة، ثم اخلطيه بالخلاط حتى يصبح كريميًا. يقدم ساخنًا مع رشة كمون.

7) سلطة شتوية بالدجاج

المكونات:

  • دجاج مسلوق أو مشوي
  • خس وجرجير
  • جزر مبشور
  • صوص خفيف زيت وليمون

طريقة التحضير:
اخلطي الخضار مع شرائح الدجاج وصوص الزيت والليمون. سلطة غنية ومغذية بدون مجهود.

8) بطاطس مهروسة بالكريمة

المكونات:

  • بطاطس مسلوقة
  • زبدة وكريمة
  • ملح وفلفل

طريقة التحضير:
اهرسي البطاطس وأضيفي الزبدة والكريمة، حركي جيدًا. تقدم دافئة مع أي وجبة رئيسية.

9) شوربة الطماطم الإيطالية

المكونات:

  • طماطم طازجة
  • بصل وثوم
  • زيت زيتون
  • أوراق ريحان

طريقة التحضير:
اقلي البصل والثوم، أضيفي الطماطم واطبخي 10 دقائق، ثم اخلطي بالخلاط. يقدم ساخنًا مع رشة ريحان.

10) كيكة القرفة السريعة

المكونات:

  • دقيق
  • سكر
  • بيض
  • زبدة
  • قرفة بودرة

طريقة التحضير:
اخلطي المكونات واخبزي في فرن ساخن 180 درجة لمدة 15 دقيقة. تُقدّم دافئة مع كوب شاي.

أكلات شتوية سريعة 10 وصفات جاهزة في 20 دقيقة فقط وصفات سريعة أكلات شتوية طبخ سريع للنساء وجبات صحية أكل بيتي 20 دقيقة وجبات فصل الشتاء فصل الشتاء في مصر 2025 شوربة كريمة بالخضار والدجاج وصفات سريعة التحضير

