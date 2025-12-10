25 مليون جنيه في الموسم.. تفاصيل عرض الأهلي لحسم مستقبل حسين الشحات

كشف الإعلامي خالد الغندور عن موقف إدارة النادي الأهلي من حسم التجديد للاعب حسين الشحات.

وقال “الغندور” في تصريحات تلفزيونية: "إدارة الكرة قدمت عرضًا ماليًا لحسين الشحات، جناح الفريق الأول، يقضي بحصوله على ما يقرب من 25 مليون جنيه في الموسم الواحد، بالإضافة إلى امتيازات تسويقية وعقود إعلانية ضمن بنود الاتفاق المنتظر".

وتابع: "اللاعب طلب إلغاء بند نسبة المشاركة من العقد الجديد، وهو ما تتم دراسته حاليًا داخل لجنة الكرة قبل حسم التجديد بشكل نهائي خلال الأيام المقبلة".

تفاصيل تجديد عقد حسين الشحات

وكتب “الغندور” عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "إدارة الأهلي رصدت ما يقرب من 25 مليون جنيه لتجديد عقد اللاعب حسين الشحات.. قيمة التجديد لا تشمل الامتيازات الإضافية المدرجة في العقد، والتي تأتي ضمن بنود التحفيز والمكافآت الخاصة بالأداء وعدد المشاركات والبطولات".

وأكمل: "يأتي هذا التحرك من جانب الأهلي في ظل رغبة النادي في حسم ملف التجديد مبكرًا، خاصة مع اقتراب دخول اللاعب في الفترة الحرة من عقده".