يُعزّز المناعة ويُحارب البرد والإنفلونزا يوميًا.. تعرّف على فوائد الزنجبيل في الشتاء

آية التيجي

مع الانخفاض المستمر في درجات الحرارة خلال فصل الشتاء، تزداد الحاجة إلى تعزيز المناعة ومقاومة نزلات البرد والأنفلونزا. 

ويُعد الزنجبيل واحدًا من أهم الأعشاب الطبيعية التي ينصح بها الأطباء يوميًا في الطقس البارد، بفضل خصائصه المضادة للالتهاب ودوره الفعّال في دعم صحة الجهاز التنفسي والهضمي.

وفي هذا التقرير نستعرض أبرز فوائد الزنجبيل في الشتاء وكيفية تحضير مشروب الزنجبيل الصحي في المنزل، وفقًا لموقع تايمز ناو.

ـ يقوي المناعة ويحارب نزلات البرد:

يحتوي الزنجبيل على مركبات وزيوت طبيعية مضادة للالتهابات تساعد على تقليل أعراض البرد والسعال. وتؤكد الدراسات أن تناول الزنجبيل أو شرب مشروب الزنجبيل الدافئ يعزز قدرة الجسم على مقاومة العدوى، خاصة في الشتاء.

ـ يخفف الاحتقان ويزيل المخاط:

يساعد الزنجبيل على تفكيك المخاط المتراكم في الجهاز التنفسي، مما يسهل التنفس ويخفف السعال. لذلك يُنصح بتناول الزنجبيل الدافئ خصوصًا لمن يعانون من صعوبة التنفس أو حساسية الجو.

ـ يقلل الالتهاب وآلام الجسم:

يتميز الزنجبيل بخصائص تشبه تأثير مضادات الالتهاب، مما يساعد على تهدئة آلام الحلق، والتهابات العضلات، وانتفاخ البطن الذي يزداد انتشارًا في الشتاء.

ـ يحسن الهضم ويمنع الانتفاخ:

يساهم تناول الزنجبيل يوميًا في:

تقليل الغازات

منع التخمر الداخلي

تخفيف الإمساك

تحسين صحة الجهاز الهضمي
كما يحتوي على مضادات أكسدة قوية تحمي الخلايا من التلف.

ـ يساعد على تدفئة الجسم:

يعمل الزنجبيل على رفع حرارة الجسم بشكل طبيعي، ما يمنح شعورًا بالدفء ويقلل الإجهاد في الطقس البارد.

ـ يحسن الحالة المزاجية:

يساعد مشروب الزنجبيل الدافئ على تهدئة الأعصاب وتقليل اكتئاب الشتاء، مما يجعله مشروبًا مثاليًا ليلاً.

كيف يساعد الزنجبيل في تخفيف الاحتقان بسرعة؟

ينصح الخبراء بتناول:

ملعقة صغيرة من عصير الزنجبيل مع العسل
أو

كوب زنجيل دافئ قبل النوم
إذ تشير التجارب إلى أن هذه الوصفة قد تخفف الاحتقان خلال يوم واحد فقط.

طريقة إعداد مشروب الزنجبيل الصحي في المنزل

المكونات:

قطعة زنجبيل طازجة (2.5 سم)

كوب ماء مغلي

قطرات ليمون

ملعقة عسل (اختياري)

طريقة التحضير:

ـ يُغسل الزنجبيل ويُقشر ويُقطع إلى شرائح رفيعة.

ـ توضع الشرائح في كوب ويُصب فوقها الماء المغلي.

ـ يُغطى المشروب لمدة 3 دقائق.

ـ يُضاف الليمون والعسل للحصول على نكهة وفائدة أكبر.

وهذا المشروب الصحي أكثر فعالية بكثير من مشروبات الزنجبيل الجاهزة التي تحتوي غالبًا على نسب عالية من السكر.

هل يمكن شرب الزنجبيل يوميًا؟

يوصي الأطباء بشرب كوب واحد من مشروب الزنجبيل يوميًا لتعزيز المناعة، ويمكن زيادة الكمية إلى كوبين عند ظهور أعراض نزلات البرد أو الاحتقان.

