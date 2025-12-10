قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حسام البدري: الأهلي لم يتفاوض معي.. وزيزو قدّم نفسه جيدًا.. وهذا سر تفوقي في ليبيا|فيديو
الكرة المصرية في خطر .. أيمن عبدالعزيز يُحذّر من استمرار الأخطاء الإدارية والفنية
أحرجت إدارة ليفربول .. زينة تدعّم محمد صلاح بعد أزمته: «بنحبك يا ملك مصر»
«أبومسلم»: اختيارات المنتخب بكأس العرب بـ «الواسطة».. ولا يوجد تخطيط للكرة المصرية
دموع على فقدان الأم .. إلهام شاهين تؤدي عُمرة لوالدتها الراحلة وتوجّه رسالة مؤثرة
يُعزّز المناعة ويُحارب البرد والإنفلونزا يوميًا.. تعرّف على فوائد الزنجبيل في الشتاء
«التمسماني»: محمد صلاح أصبح «كبش فداء» لإخفاقات «سلوت» في ليفربول
اﻟﻤﺸﺎﺋﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻈﻠﻢ .. الأشياء المُعينة على صلاة الفجر بالمسجد
طلعات جوية وتوتر في «الكاريبي».. مقاتلات أمريكية تحلق فوق خليج فنزويلا
سيول ورياح مُثيرة للأتربة .. الأرصاد السعودية تُحذّر المواطنين من طقس اليوم الأربعاء
أزمة في مدينة فاس المغربية بعد انهيار منزلين .. وأنباء عن ضحايا ومصابين | شاهد
توك شو

الكرة المصرية في خطر .. أيمن عبدالعزيز يُحذّر من استمرار الأخطاء الإدارية والفنية

محمد البدوي

 أوضح الكابتن أيمن عبدالعزيز، المدرب المساعد السابق لـ منتخب مصر، أن مستوى الدوري المصري شهد تراجعًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، معتبرًا أن الدوريات العربية أصبحت أكثر تطورًا وتنظيمًا، سواء على المستوى الفني أو الإداري، مقارنة بالدوري المحلي.

البطولات القارية أو الإقليمية

وأشار عبدالعزيز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" والمذاع عبر قناة "MBC مصر"، إلى أن الكرة المصرية لن تحقق أي إنجازات في البطولات القارية أو الإقليمية ما لم يتم تنفيذ إصلاحات جذرية، مؤكدًا أن كثيرًا من اللاعبين يتقاضون عقودًا ضخمة تفوق إمكاناتهم دون تقديم أداء يتناسب مع قيمتها.

وأضاف: "طالما نستمر في اتباع قواعد غير دقيقة وتطبيقها بشكل غير منضبط، فلن يحدث أي تطور حقيقي. يجب وضع نظام واضح ولوائح صارمة ورؤية طويلة المدى، وإلا سنظل ثابتين دون تقدم".

تقييم منظومة كرة القدم

وشدّد عبدالعزيز على ضرورة إعادة تقييم منظومة كرة القدم المصرية بالكامل، بداية من قطاع الناشئين وصولًا إلى آليات إدارة الأندية، مؤكدًا أن الدوريات العربية أصبحت أكثر احترافية من حيث البنية التحتية والإدارة الفنية والاستثمار الرياضي، وهو ما يمنحها تفوقًا واضحًا على الدوري المصري.

وزير التربية والتعليم

تعطيل الدراسة غداً وبعد غد رسميا في هذه المدارس .. لهذا السبب

صورة أرشيفية

حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس بسبب الأمطار غداً |توضيح عاجل الآن

الطقس في مصر

الطقس غدا | الأمطار تضرب 10 محافظات .. وثلوج متوقعة بهذه المناطق

الطقس في مصر

تحذير جوي.. سحب ركامية تغطي 4 محافظات وأمطار رعدية بعد ساعات

صورة ارشيفية

إحالة أوراق المتهم بالاعتداء على أطفال مدرسة الإسكندرية إلى المفتي

حالة الطقس

الأرصاد تحذر: طقس بارد غدا وأمطار رعدية غزيرة تصل لحد السيول على مناطق من شمال البلاد

حالة الطقس

أمطار ورياح وصقيع تضرب تلك المحافظات الـ 72 ساعة المقبلة

معتز مطر

المؤبد لـ معتز مطر ومحمد ناصر والمشدد لـ 10 آخرين في قضية الهيكل الإداري

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

نصائح القومي لتنظيم الاتصالات .. بعد تحذير Google وApple لهجمات علي الهواتف

كوثر محمود نقيب التمريض

التمريض تطلق سلسلة حملات للتوعية بقانون المسئولية الطبية

رئيس الشركة القابضة ووفد النقابة

الموافقة على صرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالمياه والصرف الصحي

يُعزّز المناعة ويُحارب البرد والإنفلونزا يوميًا.. تعرّف على فوائد الزنجبيل في الشتاء

فوائد تناول الزنجبيل يوميًا في الطقس البارد
فوائد تناول الزنجبيل يوميًا في الطقس البارد
فوائد تناول الزنجبيل يوميًا في الطقس البارد

مع برودة الشتاء .. طرق طبيعية فعالة لعلاج قشرة الشعر دون مواد كيميائية

طرق طبيعية لعلاج قشرة الشعر في الشتاء
طرق طبيعية لعلاج قشرة الشعر في الشتاء
طرق طبيعية لعلاج قشرة الشعر في الشتاء

برودة القدمين في الشتاء .. متى تكون علامة خطر؟

أسباب برودة القدمين في الشتاء
أسباب برودة القدمين في الشتاء
أسباب برودة القدمين في الشتاء

ليلة مليانة فرح.. عبدالفتاح الجريني وصنّاع روتانا يجتمعون في احتفال خاص بـ سعيد إمام|صور

عبد الفتاح الجريني والمنتج سعيد امام
عبد الفتاح الجريني والمنتج سعيد امام
عبد الفتاح الجريني والمنتج سعيد امام

حجز حسابات حسن شاكوش

أزمة نفقة وتجميد حسابات.. القصة الكاملة وراء حقيقة الحجز على أموال حسن شاكوش |فيديوجراف

جدل مباراة المثليين

جدل مباراة المثليين يشتعل بالمونديال.. مصر وإيران ترفضان واتحاد الكرة يتحرك.. ما القصة؟

أحمد العوضي

10 آلاف جنيه لكل فائز .. أحمد العوضي يطرح مسابقة لجمهوره

صورة من الفيديو

دمروني معنوياً | والد صاحبة فيديو أوردر الورد لـ “صدى البلد”: مقلب قاسٍ بعد 4 أيام من التعب

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

