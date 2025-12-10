الكرة المصرية في خطر .. أيمن عبدالعزيز يُحذّر من استمرار الأخطاء الإدارية والفنية

أوضح الكابتن أيمن عبدالعزيز، المدرب المساعد السابق لـ منتخب مصر، أن مستوى الدوري المصري شهد تراجعًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، معتبرًا أن الدوريات العربية أصبحت أكثر تطورًا وتنظيمًا، سواء على المستوى الفني أو الإداري، مقارنة بالدوري المحلي.

البطولات القارية أو الإقليمية

وأشار عبدالعزيز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" والمذاع عبر قناة "MBC مصر"، إلى أن الكرة المصرية لن تحقق أي إنجازات في البطولات القارية أو الإقليمية ما لم يتم تنفيذ إصلاحات جذرية، مؤكدًا أن كثيرًا من اللاعبين يتقاضون عقودًا ضخمة تفوق إمكاناتهم دون تقديم أداء يتناسب مع قيمتها.

وأضاف: "طالما نستمر في اتباع قواعد غير دقيقة وتطبيقها بشكل غير منضبط، فلن يحدث أي تطور حقيقي. يجب وضع نظام واضح ولوائح صارمة ورؤية طويلة المدى، وإلا سنظل ثابتين دون تقدم".

تقييم منظومة كرة القدم

وشدّد عبدالعزيز على ضرورة إعادة تقييم منظومة كرة القدم المصرية بالكامل، بداية من قطاع الناشئين وصولًا إلى آليات إدارة الأندية، مؤكدًا أن الدوريات العربية أصبحت أكثر احترافية من حيث البنية التحتية والإدارة الفنية والاستثمار الرياضي، وهو ما يمنحها تفوقًا واضحًا على الدوري المصري.