صوتي راح| أحمد موسى منفعلا: تقييمي للمنتخب صفر في كأس العرب 2025
بث مباشر| أحمد موسى يشتعل غضبًا بعد الخروج المهين لمنتخب من كأس العرب
محافظ الجيزة: جاهزية المقار لانطلاق انتخابات مجلس النواب بسبع دوائر ملغاة
سينتيا خليفة شقيقة ياسمين عبد العزيز في مسلسل وننسى اللي كان
نوع طعام شهير موجود في كل بيت يقوي المناعة والقلب
الطقس غدا | الأمطار تضرب 10 محافظات .. وثلوج متوقعة بهذه المناطق
فين حسين الشحات | انفعال أحمد موسى بعد وداع منتخب مصر كأس العرب
إبراهيم فايق عن ثلاثية الأردن: إحنا لا حول لنا ولا قوة.. في آخر الصف والله
ليفربول يهدد محمد صلاح قبل الرحيل إلى أمم أفريقيا .. ماذا حدث؟
فيروفيارو الموزمبيقي يفوز على هيئة الموانئ الكيني 91 - 76 ببطولة أفريقيا للسلة
الساحل التونسي.. اكتشاف فيروس قا.تل يهدد مزارع القاروص بالبحر المتوسط
عراقي: اتحاد الكرة يخاطب الفيفا اعتراضًا على مباراة دعم المثليين
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الطقس غدا | الأمطار تضرب 10 محافظات .. وثلوج متوقعة بهذه المناطق

نورهان خفاجي

الطقس غدا .. تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على معظم أنحاء البلاد، خلال الساعات القادمة، وخلال الطقس غدا، الأربعاء.

حالة الطقس غدا الأربعاء

يسود الطقس غدا أجواء باردة في الصباح الباكر، ومعتدل نهارًا على أغلب المناطق، يصاحبه نشاط للرياح على بعض المناطق، مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

ويشهد الطقس غدا استمرار شبورة مائية من 4 إلى 9 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء.

الأمطار تضرب 10 محافظات غدا

حول فرص أمطار متوسطة تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق من محافظات: الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط، بورسعيد، الغربية، المنوفية، الشرقية، ومدن القناة، مع احتمال وصول السيول إلى مناطق من سيناء على فترات متقطعة.

وتكون فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة خلال الطقس غدا، على مناطق من القاهرة الكبرى وخليج السويس وشمال الصعيد، ومناطق من محافظة مطروح على فترات متقطعة.

ويشهد الطقس غدا، نشاط رياح أحيانًا على أغلب الاتجاهات على فترات متقطعة.

حبات برد وسحب رعدية وبرق

أما عن حالة البحر، يشهد البحر المتوسط اضطراب الملاحة البحرية على مناطق من سواحل البحر المتوسط (مطروح – العلمين – الإسكندرية – كفر الشيخ – دمياط – بورسعيد – العريش) وسرعات الرياح من 40 إلى 50 كم/س، وارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 أمتار.

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من توقعات لتساقط حبات البرد على بعض المناطق، يصاحبها نشاط الرياح القوي يؤدي إلى اضطراب السحب الرعدية على بعض المناطق، مع سقوط فرص للأمطار مع السحب الرعدية على بعض المناطق، يصاحبها ضربات للبرق.

وتؤكد هيئة الأرصاد الجوية، على ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من آثار الظواهر الجوية المتوقعة.

