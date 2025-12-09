دعاء في الطقس البارد والرياح.. اللهم نسألك الستر والعافية

دعاء في الطقس البارد والرياح ، تشهد البلاد حالة من الطقس السيء والصقيع ، و يعتبر موسم الشتاء هو موسم الخير للمسلم ، فمع دخول الشتاء يحاول بعض رجال الخير توزيع البطاطين للفقراء لحمايتهم من الشتاء القارس وهي من الأمور التي نصح بها الشريف، ويستحب للمسلم الدعاء لأخيه المسلم بظهر الغيب وأن يتصدق على الفقراء والمحتاجين، وفي السطور التالية دعاء في الطقس البارد والرياح.

دعاء في الطقس البارد والرياح

أن نقول اللهم في هذا البرد القارس ، نستودعك من لا مأوى لهم ، نستودعك من لا لباس له ، و نستودعك كل من لا معيل له ، نستودعك كل مبتلى وكل مفقود ، وكل مسافر ، وكل حزين .

-اللهم كن للفقراء والمحتاجين و الأرامل والمساكين، و أطعمهم، فإنهم جوعى، اللهم استرنا بسترك و حفظك، و وسع عليهم بكرمك، وأدخل الفرح إلى قلوبهم يا حنان يا منان يا رب العالمين.

-اللهم هذا حالنا لا يخفي عليك، وهذا ضعفنا ظاهر بين يديك، اللهم الطف بنا فى قضائك، وقدرك لطفا يليق بعظيم، رحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم إنك تدرك دعواتنا، حتى لو لم أنطق بها، فاللهم حقق لى بكرمك ما أتمني.

دعاء البرد الشديد

-سبحانك وبحمدك تقدست أسماؤك وعلا شأنك العظيم ، يا هازم الأحزاب ، مجرى السحاب ، يا من تقول للشئ كن فيكون ، أرفق بالفقراء ، والمحتاجين ، ليس لهم سواك يا علي يا كبير ونقول أيضا في دعاء البرد قصير اللهم احفظهم بعينك التي لا تنام ، وأكرمهم بكرمك يا عظيم ، اللهم أحرصهم من الرياح وما أوتيت به ، ومن قساوة برد الشتاء ، فهم عبادك الفقراء .

-اللهم فرج كربتهم ، وداوي مرضاهم ، وأصلح أحوالهم ، وألف بين قلوبهم ، وأغنهم بحلالك ، ولا تجعل شكواهم إلا إليك يا غفور .

كما أن الكلمات الجميلة في دعاء البرد قصير قول اللهم احفظ عبادك يا كريم ، كن معهم لا تكن عليهم ، نسألك أن تستجيب لكل من يدعوك بالستر والعافية .

-اللهم اجمع شمل المسلمين ، اللهم اغنهم بفضلك عمن سواك ، أنت المعز والمذل والكبير والعظيم .

-اللهمَّ إني أسألُك العفوَ والعافيةَ، في الدنيا والآخرةِ، اللهمَّ إني أسألُك العفوَ والعافيةَ، في دِيني ودنيايَ وأهلي ومالي، اللهمَّ استُرْ عوراتي، وآمِنْ روعاتي، واحفظني من بين يدي، ومن خلفي، وعن يميني، وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذُ بك أن أُغْتَالَ من تحتي.

-اللهم اجعلنا ممن تفائل بخيرك فأكرمته، وتوكل عليك فكفيته، ولجأ إليك فأعطيته، واستغاث بك فأغثه، واستنصرك فنصرته، واستغفرك فغفرت له، اللهم اجعلنا من أصحاب، النفوس الطيبة، الطاهرة، والوجوه المستبشرة الباسمة والقلوب المطمئنة الخاشعة وارزقنا حسن الختام، وطيب المقام والتوكل عليك يا قادر يا جبار”.

دعاء البرد والشتاء

دعاء البرد والشتاء مع الموجة الباردة والقاسية عادة يصاحبها شبورة كثيفة فهبوب للرياح فسقوط المطر ولكل مرحلة من هذه المراحل دعاء معين ، وعلى المسلم أن يدعوا الله أن يرحمنا من برد الشتاء وصقيعها، وفي الطقس البارد على المسلم أن يأخذ احتياطاته ولا يكتفي بدعاء البرد والشتاء ولكن اتخاذ الاحتياطات اللازمة داخل المنزل من البرد والشتاء

ويستحب في دعاء البرد والشتاء قول اللهم إنا نسألك باسمك العظيم الأعظم، الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سُئِلت به أعطيت، وبأسمائك الحسنى كلها، ما علمنا منها وما لم نعلم، أن تستجيب لنا دعواتنا، وتحقق رغباتنا، وتقضي حوائجنا، وتفرج كروبنا، وتغفر ذنوبنا، وتستر عيوبنا، وتتوب علينا، وتعافينا، وتعفو عنا، وتصلح أهلينا، وذريتنا، وترحمنا برحمتك الواسعة، رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك.

-اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنّا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. اللهم ارزقني رزقاً واسعاً حلالاً طيباً من غير كد، واستجب دعائي من غير رد، وأعوذ بك الفقر والدّيْن. اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غياث المستغيثين، إياك نعبد وإياك نستعين.

-اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك، فسبحان الله الذي يسبح الرعد، بحمده والملائكة من خيفته”.

- اللهم اجعلْ في قلبي نورًا، وفي سمعي نورًا، وعن يميني نورًا، وعن يساري نورًا، وفوقي نورًا، وتحتي نورًا، وأمامي نورًا، وخلفي نورًا، وأعظِمْ لي نورًا اللهم اجعلْ لي نورًا في قلبي، واجعلْ لي نورًا في سمعي، واجعلْ لي نورًا في بصري، واجعلْ لي نورًا عن يميني، ونورًا عن شمالي، واجعلْ لي نورًا من بين يديَّ، ونورًا من خلفي، وزِدْني نورًا، وزِدْني نورًا، وزِدْني نورًا

-اللهم لك الحمدُ كلُّه، اللهم لا قابضَ لما بسطتَ، ولا مُقَرِّبَ لما باعدتَ، ولا مُباعِدَ لما قرَّبتَ، ولا مُعطِيَ لما منعْتَ، ولا مانعَ لما أَعطيتَ اللهم ابسُطْ علينا من بركاتِك ورحمتِك وفضلِك ورزقِك، اللهم إني أسألُك النَّعيمَ المقيمَ الذي لا يحُولُ ولا يزولُ اللهم إني أسألُك النَّعيمَ يومَ العَيْلَةِ، والأمنَ يومَ الحربِ، اللهم عائذًا بك من سوءِ ما أُعطِينا، وشرِّ ما منَعْت منا اللهم حبِّبْ إلينا الإيمانَ وزَيِّنْه في قلوبِنا، وكَرِّه إلينا الكفرَ والفسوقَ والعصيانَ واجعلْنا من الراشدين اللهم توفَّنا مسلمِين، وأحْيِنا مسلمِين وألحِقْنا بالصالحين، غيرَ خزايا، ولا مفتونين.

-اللهم يا مسهل الشديد، ويا ملين الحديد، ويا منجز الوعيد، ويا من هو كل يوم في أمر جديد، أخرجني من حلق الضيق إلى أوسع الطريق، بك أدفع ما لا أطيق، ولا حول ولاقوة الا بالله العلي العظيم.

دعاء الريح والعواصف

وفي دعاء الريح والعواصف إذا عصفت الريح قالت السيدة عائشة –رضي الله تعالى عنها-: وإذا تخيلت السماء، تغير لونه، وخرج ودخل، وأقبل وأدبر، فإذا مطرت سري عنه، فعرفت ذلك في وجهه، قالت عائشة: فسألته، فقال: « لعله، يا عائشة ! كما قال قوم عاد: «فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ» الآية 24 من سورة الأحقاف

- وفي دعاء الريح والعواصف نقول اللهم إني أسألك خيرها، وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به

- اللهمّ افتح علينا أبواب رزقك الحلال، وارزقنا من واسع فضلك. اللهمّ اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهمّ أيقظني على رزقٍ لم أتوقعه، وعلى خيرٍ لم أفكر به، وعلى تحقيق أمنيات ظننتُ أنها مستحيلة.

- اللهمّ ارزقني برزق من عندك لا حدّ له، وفرج من عندك لا مدّ له، وخيرٍ من عندك لا عدد له.

- اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح

- اللهم بشرنا بما يسرنا، وكف عنا ما يضرنا، وابعد عنا كل شيء يؤذينا

-اللهم نعوذ بك من شر هذه الريح، وشر ما فيها وشر ما أُمِرت به

-اللهم صيبًا نفعًا، وبعد نزول المطر: مطرنا بفضل الله ورحمته

- اللهم كما غسلت الأرض بالمطر، اغسل ذنوبنا بعفوك وغفرانك، واغسل قلوبنا من كل هم وضيق.

- اللهم أغنني بحلالك عن حرامك واغني بفضلك عمن سواك، اللهم أكتب لنا من خيرك ما لا يخطر ببالنا وارزقنا من حيث لا نحتسب.