وزير الدفاع يتفقد سير منظومة العمل داخل هيئة الاستخبارات العسكرية
النص الحلقة 8.. أحمد أمين وفريقه يسافرون إلى لندن
السفير عاطف سالم: اليمين المتطرف يسعى لتحقيق دولة إسرائيل الكبرى باستخدام الحروب.. فيديو
أبو العينين: ندعم الرئيس السيسي في مواجهة الاضطرابات الإقليمية.. ومصر قادرة على تحويل المحن إلى منح
موعد رؤية هلال شوال 1447هـ وتحديد أول أيام عيد الفطر فلكيا
أبو العينين: نعيش أزمات مستوردة كل عامين ومصر قادرة على تحويل المِحن إلى مِنح.. فيديو
بعد تحريك الوقود.. سعر أسطوانة الغاز اليوم الخميس 12 مارس 2026 في المستودعات
أبو العينين: ندعم الرئيس السيسي في مواجهة الاضطرابات الإقليمية.. ومصر قادرة على تحويل المحن إلى منح
أثناء إعداد الإفطار.. حريق يلتهم شقة بسبب انفجار أسطوانة غاز بالهرم
ظهر فى فيديو يطلق النار من أعلى عقار.. مصرع عنصر خطر فى مواجهة الشرطة بقنا
تامر أمين: مصر أمام فرصة ذهبية لاستغلال الأزمات وجذب الاستثمارات والسياحة.. فيديو
رسائل الأطفال تحت المراقبة.. واتساب يطلق حسابات بإشراف أولياء الأمور
تامر أمين: مصر أمام فرصة ذهبية لاستغلال الأزمات وجذب الاستثمارات والسياحة.. فيديو

حسن رضوان

أكد الإعلامي تامر أمين أن كافة النقاشات ركزت على مصلحة الدولة المصرية وسبل التعامل مع الآثار السلبية للأزمات الإقليمية.

وأضاف أمين   خلال كلمته في المنتدى الثقافي الأول لحزب الجبهة الوطنية تحت عنوان "حالة النقاش حول تداعيات الحرب في المنطقة.. قراءة استراتيجية"، أن الحكمة تكمن في تحويل المحنة إلى منحة، مشيرًا إلى أن الأزمات الحالية تشكل فرصة لمصر لجذب رؤوس الأموال العربية والخليجية وحتى الأمريكية، التي كانت تبحث عن استثمارات آمنة خارج مناطق الصراع.

وأوضح الإعلامي أن الوضع الراهن يوفر أيضًا فرصة لتعزيز السياحة، خاصة في ظل توقف الحركة السياحية في مناطق الشرق الأوسط الأخرى المتأثرة بالصراعات، مشددًا على أن مصر يمكن أن تصبح قبلة سياحية آمنة ومستقرة لكل الراغبين في السفر.

وأشار أمين إلى أن الاستقرار والأمان اللذين تنعم بهما مصر اليوم هما ثمرة الجهود السياسية والأمنية السابقة، مؤكّدًا أن الدولة يمكنها استثمار هذا الاستقرار لتعظيم الفوائد الاقتصادية وتحقيق مكاسب ملموسة للشعب.

وتابع أن المرحلة الحالية تستدعي متابعة دقيقة لكل محاولات التلاعب بالاقتصاد أو استغلال الأزمات، لضمان حماية الاستثمارات وتعظيم العوائد الاقتصادية، موضحًا أن التعاون بين مؤسسات الدولة يمثل الضمانة الأساسية لتحقيق هذه الأهداف.

