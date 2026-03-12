قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الريف المصري : قادرون على تحقيق الاكتفاء الغذائي.. ووفرنا 250 ألف فرصة عمل
رابط استخراج كعب عمل أونلاين.. الخطوات والأوراق
مصطفى بكري : مستشفى المنيل التخصصي يقدم خدمة طبية متميزة ويحظى بثقة المواطنين
ميار الببلاوي عن وفاء مكي : بدعي عليها في كل سجدة .. وعلاقتي بها انتهت
عضو الصناعات : شراكة مصرية ليبية لدعم إنتاج الألومنيوم في مصر
أطول مائدة إفطار رمضاني على كورنيش الطور بمشاركة واسعة من الأهالي والشباب
رسائل متناقضة.. السفير الإيراني بالأمم المتحدة: لن نغلق مضيق هرمز
مصطفى بكري: إغلاق مضيق هرمز أخطر ما في خطاب خامنئي وقد يشعل أزمة اقتصادية عالمية
مصطفى بكري: ارتفاع الوقود يرفع أسعار السلع.. والرئيس السيسي يهدد المتلاعبين بالمحاكم العسكرية
ليلة القدر وعلاماتها .. 10 أمارات تُبشرك بها و3 مخلوقات تنزل من السماء إلى الأرض فيها
ما حكم ضر.ب القطط والكلاب في الشارع؟ إمام مسجد السيدة زينب يرد
مسلسل المتر سمير الحلقة 8.. ميمي جمال ترفع قضية طلاق على محمد الصاوي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

ليلة 23 رمضان.. درس التراويح بالجامع الأزهر يوضح فضل الهبة وعطاء الله لعباده

الدكتور رمضان الصاوي
الدكتور رمضان الصاوي
محمد شحتة

شهد الجامع الأزهر في الليلة الثالثة والعشرين من شهر رمضان المبارك، الليلة الثانية من الليالي الوترية، إقبالًا كبيرًا من المصلين الذين توافدوا لإحياء ليالي العشر الأواخر، في أجواء روحانية مفعمة بالخشوع والسكينة، راجين عفو الله ورضاه والعتق من النيران.

وفي درس التراويح، أكد الدكتور رمضان الصاوي، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري، أن الهبة من أعظم صور عطاء الله تعالى لعباده، مشيرًا إلى أن الله قد يهب لعباده من فضله حين تعجز الأسباب ويقف الخلق، فيعطي من غير حساب ومن غير أسباب ظاهرة، فضلًا منه ورحمة بعباده.

وأوضح أن صفة الهبة من الصفات التي اتصف بها الله تعالى، فهو الوهاب الذي يمنح عباده من فضله وكرمه ما يشاء، مشيرًا إلى أن ما يناله الإنسان من نعمٍ وخيرٍ إنما هو من عطايا الله وهباته التي تستوجب الشكر وحسن التوجه إلى الله تعالى.

وأضاف نائب رئيس جامعة الأزهر، أن المؤمن حين يدرك أن الله هو الوهاب المعطي بغير حساب، يزداد يقينًا وتوكلًا على ربه، ويلجأ إليه بالدعاء في كل حال، خاصة في مواسم الطاعات المباركة كشهر رمضان، رجاءً لرحمته ومغفرته والعتق من النيران.

وأشار الصاوي ، إلى أن العبادات والطاعات ليست مجرد أعمال شكلية، بل وسيلة لفتح أبواب الهبات الإلهية، مضيفًا أن من يداوم على الصلاة والصدقة وقراءة القرآن في هذه الليالي المباركة، فإن الله يبارك له في حياته ويمنحه من فضله ما لم يكن يحسبه، مؤكدًا أن شهر رمضان هو موسم لإدراك عطاء الله العظيم وفرصة لتعميق الإيمان والتقوى في النفوس.

ويواصل الجامع الأزهر أداء رسالته العلمية والدعوية خلال الشهر الكريم عبر برنامج رمضاني متكامل يتضمن الدروس العلمية والمحاضرات التوعوية التي يقدمها نخبة من كبار العلماء وأساتذة جامعة الأزهر، في إطار جهود الأزهر الشريف لنشر الوعي الديني الصحيح وترسيخ القيم الإيمانية في نفوس المسلمين.

الجامع الأزهر ليلة 23 رمضان العشر الاواخر من رمضان ليلة القدر شهر رمضان الصيام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هاني شاكر

معجزة طبية.. زوجة هاني شاكر تكشف سبب سفره للخارج

عواصف

الجمعة والسبت.. الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة بشأن حالة الجو قبل العيد

القبض على صاحب واقعة تدخين السجائر في نهار رمضان

القبض على صاحب واقعة تدخين السجائر في نهار رمضان|تفاصيل

صورة أرشيفية

الجار من الأقارب وخطفه وطلب فدية.. كشف لغز جثة طفل صحراء العاشر

وزارة البترول

منع السفر والموبايلات والاحتفالات .. وزارة البترول تعلن التقشف

آثار الحادث

انقلاب نقل وتهشم ملاكي.. شلل مروري أعلى الأوسطي بسبب حادث مروع قبل الإفطار| صور

انفجار خط المياه

المياه وصلت السماء.. انفجار خط مياه يعطل حركة المرور بطريق الواحات

سعر الدولار

46 قرشًا صعود جديد في سعر الدولار مساء اليوم 12-3-2026

ترشيحاتنا

برنامج اقرأ وربك الأكرم

أبرزها عدم النفخ أو التنفس فيه.. إمام السيدة زينب يوضح للأطفال آداب تناول الطعام

خالد الجندي

خالد الجندي: القائد الفعال لا يكون رد فعل لجنوده بل يتحقق بنفسه

خالد الجندي

خالد الجندي : قصة الهدهد مع النبي سليمان تعلمنا دقة القيادة واحترام الكائنات

بالصور

طريقة عمل بسكويت النشادر بالكيلو.. وصفة اقتصادية حضريها للعيد

طريقة عمل بسكويت النشادر بالكيلو
طريقة عمل بسكويت النشادر بالكيلو
طريقة عمل بسكويت النشادر بالكيلو

أهالي قرية المنحاريت بديرب نجم يستعدون لتشييع جثـ.مان طفل عثر عليه مقـ.تولاً بالعاشر من رمضان

تشييع
تشييع
تشييع

أفضل 5 مشروبات يمكن تناولها مع كحك العيد.. اختيارات مثالية تكمل طقوس الاحتفال

أفضل مشروبات يمكن تناولها مع كحك العيد
أفضل مشروبات يمكن تناولها مع كحك العيد
أفضل مشروبات يمكن تناولها مع كحك العيد

دراسة تحذر: نقص الزنك قد يزيد خطر الإصابة بالتهاب عضلة القلب

دور الزنك في الحماية من أمراض القلب
دور الزنك في الحماية من أمراض القلب
دور الزنك في الحماية من أمراض القلب

فيديو

زيارة وزير الدفاع لهيئة الاستخبارات العسكرية

وزير الدفاع يتفقد سير منظومة العمل داخل هيئة الاستخبارات العسكرية

ايمن سلامة

أيمن سلامة: ريهام حجاج تتألق في الدراما المصرية بمسلسلها توابع

تصريحات تامر عبدالمنعم

المشاهدات مقياس وقتي.. تامر عبدالمنعم يعلق على صراع الأعلى مشاهدة في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد