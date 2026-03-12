الدفاع القطرية : تصدينا لهجوم بصاروخين باليستيين .. وآخر كروز ومسيرات من إيران

أعلنت وزارة الدفاع القطرية، يوم الخميس، التصدي لهجوم بصاروخين باليستيين وصاروخ كروز وعدد من المسيرات من إيران.

وأوضحت الدفاع القطرية في بيا أن قطر تعرضت لهجوم بعدد (2) صواريخ باليستية وصاروخ كروز وعدد من الطائرات المسيّرة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، اليوم الخميس.

وأكدت في بيان أن "القوات المسلحة نجحت بالتصدي لجميع الطائرات المسيّرة والتصدي لصاروخ الكروز والتصدي لعدد (2) صاروخ باليستي".

وفي وقت سابق من يوم الخميس، أعلنت وزارة الدفاع القطرية تصدي القوات المسلحة لهجمة صاروخية نفذتها القوات الإيرانية.

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، أنه أطلق الموجة الثانية والأربعين من عملية “الوعد الصادق 4” تحت نداء "لبيك يا خامنئي"، إحياءً لذكرى شهداء حرب رمضان.

وقال الحرس الثوري الإيراني إن هذه الموجة أُهديت إلى سيد الشهداء القائد الشهيد للثورة وعائلته الكريمة، ونُفذت عبر إطلاق صواريخ ثقيلة من طراز عماد وقدر وخيبرشكن وفتاح، إضافة إلى طائرات مسيّرة انتحارية، مستهدفة قلب تل أبيب وقواعد تابعة للجيش الإرهابي الأمريكي.