موعد رؤية هلال شوال 1447هـ وتحديد أول أيام عيد الفطر فلكيا

أيام قليلة تفصلنا عن فرحة العيد.. ويترقب الجميع في مصر موعد استطلاع هلال شهر شوال 1447هـ، للإعلان رسمياً عن انتهاء شهر الصوم وبداية احتفالات عيد الفطر المبارك.

وتستطلع دار الإفتاء المصرية، هلال شهر شوال يوم الخميس الموافق 29 من رمضان 1447 هـ، الموافق 19 مارس 2026، من خلال لجانها الشرعية المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك عقب غروب شمس ذلك اليوم، تمهيدًا لإعلان نتيجة الرؤية الشرعية وتحديد أول أيام عيد الفطر المبارك رسميًا.

وكشفت الحسابات الفلكية الصادرة عن المعهد القومي للبحوث الفلكية أن هلال شهر شوال سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 3:25 فجرًا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الخميس 19 مارس 2026، وهو يوم الرؤية.

ومن المتوقع أن يبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة تقارب 30 دقيقة بعد غروب الشمس، بينما يستمر ظهوره في سماء القاهرة لنحو 35 دقيقة، وفي باقي محافظات مصر لفترات تتراوح بين 30 و37 دقيقة، ما يتيح إمكانية رصده في ذلك اليوم.

موعد أول أيام عيد الفطر 2026 فلكيًا

وبحسب الحسابات الفلكية، فإن غرة شهر شوال لعام 1447 هجريًا ستكون يوم الجمعة الموافق 20 مارس 2026، وهو أول أيام عيد الفطر المبارك فلكيًا.

عدد أيام شهر رمضان المبارك

وتشير التقديرات الفلكية إلى أن شهر رمضان هذا العام سيكون 29 يومًا، على أن يكون يوم الخميس 19 مارس هو آخر أيام الشهر الكريم، ويُعرف بيوم وقفة عيد الفطر.

إعلان الموعد الرسمي لعيد الفطر المبارك

ومن المنتظر أن تعلن دار الإفتاء المصرية النتيجة الرسمية لاستطلاع الهلال مساء يوم الخميس 19 مارس، بعد التحقق من الرؤية الشرعية، حيث يتم بث بيان رسمي لتحديد موعد أول أيام عيد الفطر المبارك في مصر.