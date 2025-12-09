كيف أرى النبي فى المنام؟.. داعية: المحافظة على هذه الأدعية يوصلك لذلك

يشتاق جميع المسلمين ، لرؤية الحبيب المصطفى محمد – صلى الله عليه وسلم – في منامهم، نظرًا لما تشير إليه تلك الرؤية من صلاح الحال لصاحبها، والبشرى في القرب من الله – عز وجل – وصدق المحبة لرسوله، ويبحث الكثير ويتسألون كيف نرى النبي فى المنام؟.

كيف أرى النبي فى المنام ؟

من يريد ان يرى النبي فى منامه، فعليه بأمرين:

الاول: أن يكثر من الصلاة والسلام عليه لأن كثرة الصلاة والسلام معناها انك مشغولا به وكلما اكثر الانسان من ذكر شيء بلسانه تعلق القلب بالمذكور فإن تعلق القلب سبحت الأرواح فى عالم الأرواح، فالتقت الروح فى المنام بمن تحب.

الأمر الثاني: أن تكثر من قراءة السيرة النبوية وخصوصا قبل النوم فتنام وعقلك مشغول بالنبي فيجمع الله بين روحك وروح سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم.

كيف ترى النبي في المنام ؟

ورد في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من رآني في المنام فسيراني في اليقظة ولا يتمثل الشيطان بي» وفي رواية :« من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي»... ولهذا فمن الأسئلة التي ترد دومًا في أذهان المسلمين: كيف أرى رسول الله في المنام؟.

ويقول الشيخ محمد أبو بكر، الداعية الإسلامي، في مقطع فيديو بثه عبر صفحته الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن رؤية النبي في المنام هي رؤية حق، فلا يمكن للشيطان أن يتمثل في صورته، واستشهد بحديث النبي – صلى الله عليه وسلم – حينما قال: “من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي”.

كيف أرى النبي فى المنام ؟

1– إما أن يقرأ الشخص “بردة المديح” وعقب كل بيت يصلي على النبي بالبيت المشهور (مولاي صلي وسلم دائمًا أبدًا على حبيبك خير الخلق كلهم).

2– أو أن يكثر من الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله بأعداد كبيرة، ويشتاق قلبه لرسول الله حتى يمن الله عليه برؤية الحبيب – صلى الله عليه وسلم”.

وأوصى الداعية كل من رأى الحبيب في المنام، بأن يكتم هذا الأمر، مشيرًا إلى أنه “خير يحسد، وإذا حسد ومنع عن العبد لا يعود إلا بشق الأنفس” – على حد قوله.