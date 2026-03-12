القرعة النهائية لبطولة الدوري .. موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

أقيمت اليوم قرعة المرحلة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز، وجاءت مواجهة النادي الأهلي ونادي بيراميدز في الجولة الرابعة.

وتقام المواجهة يوم الاثنين 27 أبريل على استاد 30 يونيو بالدفاع الجوي.

وجاءت مباريات الأهلي كالتالي:

الجولة الأولي: الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا يوم 3 أبريل

الجولة الثانية: الأهلي ضد سموحة يوم 7 أبريل

الجولة الرابعة: الأهلي ضد بيراميدز يوم 27 أبريل

الجولة الخامسة: الأهلي ضد الزمالك يوم 1 مايو

الجولة السادسة: الأهلي ضد إنبي يوم 5 مايو

الجولة السابعة: الأهلي ضد المصري البورسعيدي يوم 20 مايو

وجاءت مباريات نادي بيراميدز كالتالي: