القرعة النهائية لبطولة الدوري .. موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

أقيمت اليوم قرعة المرحلة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز، وجاءت مواجهة النادي الأهلي ونادي بيراميدز في الجولة الرابعة.
وتقام المواجهة يوم الاثنين 27 أبريل على استاد 30 يونيو بالدفاع الجوي.
وجاءت مباريات الأهلي كالتالي:
- الجولة الأولي: الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا يوم 3 أبريل
- الجولة الثانية: الأهلي ضد سموحة يوم 7 أبريل
- الجولة الرابعة: الأهلي ضد بيراميدز يوم 27 أبريل
- الجولة الخامسة: الأهلي ضد الزمالك يوم 1 مايو
- الجولة السادسة: الأهلي ضد إنبي يوم 5 مايو
- الجولة السابعة: الأهلي ضد المصري البورسعيدي يوم 20 مايو
وجاءت مباريات نادي بيراميدز كالتالي:
- الجولة الأولى : باي
- الجولة الثانية : بيراميدز × المصري البورسعيدي .. يوم 7 أبريل .. ستاد السويس الجديد
- الجولة الثالثة: الزمالك × بيراميدز .. يوم 23 أبريل .. ستاد القاهرة
- الجولة الرابعة: بيراميدز × الأهلي .. يوم 27 أبريل ستاد 30 يونيو بالدفاع الجوي
- الجولة الخامسة: بيراميدز × إنبي يوم 1 مايو .. ستاد 30 يونيو
- الجولة السادسة: بيراميدز × سيراميكا كليوباترا يوم 5 مايو ..ستاد هيئة قناة السويس
- الجولة السابعة : بيراميدز × سموحة يوم 20 مايو.. ستاد السويس الجديد