قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
في حفل سحور.. وزير الاتصالات: إتاحة فرص أوسع للمواطنين للاستفادة من التحول الرقمى
تحذير ناري من نتنياهو: سنغزو لبنان إذا لم يُنزع سلاح حزب الله
أبو العينين : السياسات والمواقف المصرية أصبحت محل تقدير دولي في العديد من المجالات .. فيديو
مصطفى بكري: غلق مضيق هرمز سيؤدي إلى كارثة اقتصادية عالمية
مصطفى بكري: خطاب المرشد يدل على أن إيران سوف تتوسع في الحرب
مصطفى بكري: موقف مصر ثابت ضد الحرب.. والرئيس السيسي يدعو للحلول السياسية وحماية الأمن القومي العربي
ميار الببلاوي: العمل الإعلامي أنصفني وأرد فيه على من يهاجمني
عندها 80 سنة.. ميار الببلاوي تهاجم فنانة بعد رفضها مشاركتها في عمل فني
القرعة النهائية لبطولة الدوري.. موعد مباراة الزمالك وبيراميدز
نتنياهو: نهيئ الظروف لتمكين الشعب الإيراني من إسقاط النظام
القرعة النهائية لبطولة الدوري .. موعد مباراة الأهلي وبيراميدز
دعاء ليلة القدر .. 7 كلمات رددها النبي شاملة للخيرات.. وأفضل 310 أدعية مستجابة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

القرعة النهائية لبطولة الدوري .. موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

الأهلي وبيراميدز
الأهلي وبيراميدز
إسلام مقلد

أقيمت اليوم قرعة المرحلة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز، وجاءت مواجهة النادي الأهلي ونادي بيراميدز في الجولة الرابعة.

وتقام المواجهة يوم الاثنين 27 أبريل على استاد 30 يونيو بالدفاع الجوي.

وجاءت مباريات الأهلي كالتالي:

  • الجولة الأولي: الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا يوم 3 أبريل
  • الجولة الثانية: الأهلي ضد سموحة يوم 7 أبريل
  • الجولة الرابعة: الأهلي ضد بيراميدز يوم 27 أبريل
  • الجولة الخامسة: الأهلي ضد الزمالك يوم 1 مايو
  • الجولة السادسة: الأهلي ضد إنبي يوم 5 مايو
  • الجولة السابعة: الأهلي ضد المصري البورسعيدي يوم 20 مايو

وجاءت مباريات نادي بيراميدز كالتالي:

  • الجولة الأولى : باي 
  • الجولة الثانية : بيراميدز  × المصري البورسعيدي .. يوم 7 أبريل .. ستاد السويس الجديد
  • الجولة الثالثة: الزمالك × بيراميدز   .. يوم 23 أبريل  .. ستاد القاهرة  
  • الجولة الرابعة: بيراميدز × الأهلي   .. يوم  27 أبريل ستاد 30 يونيو بالدفاع الجوي
  • الجولة الخامسة: بيراميدز × إنبي   يوم 1 مايو  .. ستاد 30 يونيو  
  • الجولة السادسة: بيراميدز × سيراميكا كليوباترا يوم 5 مايو  ..ستاد هيئة قناة السويس
  • الجولة السابعة : بيراميدز × سموحة    يوم 20 مايو.. ستاد السويس الجديد
     
الدوري الممتاز النادي الأهلي الأهلي نادي بيراميدز بيراميدز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هاني شاكر

معجزة طبية.. زوجة هاني شاكر تكشف سبب سفره للخارج

عواصف

الجمعة والسبت.. الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة بشأن حالة الجو قبل العيد

القبض على صاحب واقعة تدخين السجائر في نهار رمضان

القبض على صاحب واقعة تدخين السجائر في نهار رمضان|تفاصيل

صورة أرشيفية

الجار من الأقارب وخطفه وطلب فدية.. كشف لغز جثة طفل صحراء العاشر

آثار الحادث

انقلاب نقل وتهشم ملاكي.. شلل مروري أعلى الأوسطي بسبب حادث مروع قبل الإفطار| صور

سعر الدولار

46 قرشًا صعود جديد في سعر الدولار مساء اليوم 12-3-2026

انفجار خط المياه

المياه وصلت السماء.. انفجار خط مياه يعطل حركة المرور بطريق الواحات

وزارة البترول

منع السفر والموبايلات والاحتفالات .. وزارة البترول تعلن التقشف

ترشيحاتنا

برنامج اقرأ وربك الأكرم

أبرزها عدم النفخ أو التنفس فيه.. إمام السيدة زينب يوضح للأطفال آداب تناول الطعام

خالد الجندي

خالد الجندي: القائد الفعال لا يكون رد فعل لجنوده بل يتحقق بنفسه

خالد الجندي

خالد الجندي : قصة الهدهد مع النبي سليمان تعلمنا دقة القيادة واحترام الكائنات

بالصور

أهالي قرية المنحاريت بديرب نجم يستعدون لتشييع جثـ.مان طفل عثر عليه مقـ.تولاً بالعاشر من رمضان

تشييع
تشييع
تشييع

أفضل 5 مشروبات يمكن تناولها مع كحك العيد.. اختيارات مثالية تكمل طقوس الاحتفال

أفضل مشروبات يمكن تناولها مع كحك العيد
أفضل مشروبات يمكن تناولها مع كحك العيد
أفضل مشروبات يمكن تناولها مع كحك العيد

دراسة تحذر: نقص الزنك قد يزيد خطر الإصابة بالتهاب عضلة القلب

دور الزنك في الحماية من أمراض القلب
دور الزنك في الحماية من أمراض القلب
دور الزنك في الحماية من أمراض القلب

بعد تتر "صحاب الأرض".. ناي البرغوثي تطرح أول أغانيها المصرية "السلام أمانة"

ناي البرغوثي
ناي البرغوثي
ناي البرغوثي

فيديو

زيارة وزير الدفاع لهيئة الاستخبارات العسكرية

وزير الدفاع يتفقد سير منظومة العمل داخل هيئة الاستخبارات العسكرية

ايمن سلامة

أيمن سلامة: ريهام حجاج تتألق في الدراما المصرية بمسلسلها توابع

تصريحات تامر عبدالمنعم

المشاهدات مقياس وقتي.. تامر عبدالمنعم يعلق على صراع الأعلى مشاهدة في رمضان

وزير الدفاع يزور عدد من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

وزير الدفاع يزور عددا من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد