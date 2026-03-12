تحذير ناري من نتنياهو: سنغزو لبنان إذا لم يُنزع سلاح حزب الله

أبقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الباب مفتوحًا أمام إمكانية تأجيل عملية برية في لبنان، محذرًا الحكومة اللبنانية من أنه إذا "استمرت في السماح لحزب الله بالتصرف بما يخالف التزامها بنزع سلاحه"، فإن إسرائيل ستفعل ذلك.

يقول: "لقد التزمتم، لذا تحملوا مسؤولية مصيركم. لقد حان الوقت لتنفيذ ذلك".

ويتابع: "إذا لم يفعلوا، فمن الواضح لكم أننا سنفعل. كيف؟ على الأرض، أو خارجها، أو بطرق أخرى - لن أتطرق إليها هنا. لكنني أعدكم، كما قلت، أننا سنُلحق بحزب الله ثمنًا باهظًا".

ويقول إنه إذا كانت الحكومة اللبنانية "تريد إنقاذ نفسها"، فعليها "المشاركة في هذه العملية".

ويضيف: "إذا لم يفعلوا، فلن يكون أمامنا خيار سوى القيام بذلك بطرقنا الخاصة".