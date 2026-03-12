رسائل الأطفال تحت المراقبة.. واتساب يطلق حسابات بإشراف أولياء الأمور

أعلنت شركة واتساب، عن إطلاق مجموعة جديدة من الحسابات المخصصة للمستخدمين دون سن 13 عاما، والتي تتم إدارتها تحت إشراف أولياء الأمور.

وأكدت الشركة أن هذه الحسابات ستقتصر على خاصيتي الرسائل والمكالمات فقط، ولن يتم عرض أي إعلانات لمستخدميها.

واتساب تطلق حسابات مدارة للأطفال تحت 13 عاما



جاءت هذه المبادرة استجابة لملاحظات أولياء الأمور، رغم أن واتساب مصنفة لتطبيقات 13+ على متجري آب ستور وجوجل بلاي، ويستخدمها العديد من الأطفال للتواصل مع أهاليهم.

وقالت شركة “ميتا” إنه عند إعداد حساب للطفل، يجب أن يكون لدى الوصي أو ولي الأمر جهازه وجهاز الطفل، وأن يتم توثيق الحساب عبر رمز QR.

كما يمكن للوالدين ضبط تنبيهات حول نشاطات الحساب المدار، بحيث يتم إعلامهم بشكل افتراضي عند إضافة أو حظر أو الإبلاغ عن أي جهة اتصال من قبل الطفل.

واتساب تطلق حسابات مدارة للأطفال تحت 13 عاما



كما يمكن تفعيل تنبيهات اختيارية إضافية، تشمل تغييرات الطفل في الاسم أو الصورة الشخصية، تلقي طلبات محادثة جديدة، الانضمام أو إنشاء أو مغادرة مجموعات، تفعيل خاصية الرسائل المختفية في المجموعات، وحذف المحادثات أو جهات الاتصال.

ووفقا للشركة، فإن جميع هذه الإعدادات محمية برمز PIN مكون من ستة أرقام يمكن للوالدين تعيينه وتعديله من أجهزتهم.

وذكرت الشركة في صفحة الأسئلة والأجوبة: "لقد سمعنا من أولياء الأمور الذين اشتروا هواتف محمولة لأطفالهم أنهم يريدون التواصل معهم عبر واتساب، الحسابات المدارة تهدف إلى منح مزيد من التحكم في إعدادات واتصالات هذه الفئة".

وأوضحت واتساب أن الحسابات المدارة لن تمنح الأطفال الوصول إلى ميزات مثل Meta AI أو القنوات أو الحالات، كما لا يمكن تفعيل الرسائل المختفية في المحادثات الفردية، مع ذلك، تظل جميع المحادثات والمكالمات مشفرة من الطرف إلى الطرف وتتمتع بالخصوصية التامة.

وسيظهر للأطفال بطاقة توضيحية عند تلقي رسائل من أشخاص غير موجودين ضمن جهات الاتصال، توضح ما إذا كان للمرسل مجموعات مشتركة مع الطفل والدولة التي يتواجد فيها.

كما يمكنهم كتم المكالمات من أرقام مجهولة، بينما يتم تلقائيا تمويه الصور الواردة من جهات اتصال غير معروفة.

وبالنسبة للحسابات المدارة، تصل جميع طلبات المحادثة في مجلد منفصل محمي برمز الوالد، وكذلك روابط دعوات المجموعات.

كما توفر واتساب معلومات حول المجموعة مثل عدد الأعضاء وهوية المسؤول قبل السماح للوالدين بقبول الطلب.

وأضافت “ميتا” أن الأطفال، عند كبرهم، سيتلقون إشعارا بإمكانية تحويل حسابهم إلى حساب عادي، مع خيار للوالدين لتأجيل هذه العملية لمدة تصل إلى 12 شهرا.

وأشارت الشركة إلى أنها بدأت طرح هذه الميزة في مناطق محددة، مع خطط للتوسع تدريجيا خلال الأشهر المقبلة.

يأتي هذا التحرك في إطار جهود “ميتا” الطويلة لتوفير أدوات وإعدادات حماية المراهقين على منصاتها، مثل إنستجرام وفيسبوك.

وعلى الرغم من أن واتساب ليس شبكة اجتماعية، يعتمد عليه أكثر من 3 مليارات مستخدم حول العالم، بمن فيهم الأطفال، للتواصل اليومي.

وتزامن إطلاق ميزة الحسابات المدارة مع توجه عدد من الدول، مثل الدنمارك وألمانيا وإسبانيا والمملكة المتحدة، للحد من وصول الأطفال إلى وسائل التواصل الاجتماعي قبل سن معينة.