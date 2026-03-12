قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الصناعة : إطلاق أول 5 صناديق استثمار لدعم القطاع الصناعي.. وإتاحة الفرصة للمواطنين
وزير الدفاع يتفقد سير منظومة العمل داخل هيئة الاستخبارات العسكرية
النص الحلقة 8.. أحمد أمين وفريقه يسافرون إلى لندن
السفير عاطف سالم: اليمين المتطرف يسعى لتحقيق دولة إسرائيل الكبرى باستخدام الحروب.. فيديو
أبو العينين: ندعم الرئيس السيسي في مواجهة الاضطرابات الإقليمية.. ومصر قادرة على تحويل المحن إلى منح
موعد رؤية هلال شوال 1447هـ وتحديد أول أيام عيد الفطر فلكيا
أبو العينين: نعيش أزمات مستوردة كل عامين ومصر قادرة على تحويل المِحن إلى مِنح.. فيديو
بعد تحريك الوقود.. سعر أسطوانة الغاز اليوم الخميس 12 مارس 2026 في المستودعات
أبو العينين: ندعم الرئيس السيسي في مواجهة الاضطرابات الإقليمية.. ومصر قادرة على تحويل المحن إلى منح
أثناء إعداد الإفطار.. حريق يلتهم شقة بسبب انفجار أسطوانة غاز بالهرم
ظهر فى فيديو يطلق النار من أعلى عقار.. مصرع عنصر خطر فى مواجهة الشرطة بقنا
تامر أمين: مصر أمام فرصة ذهبية لاستغلال الأزمات وجذب الاستثمارات والسياحة.. فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

رسائل الأطفال تحت المراقبة.. واتساب يطلق حسابات بإشراف أولياء الأمور

واتساب
واتساب
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة واتساب، عن إطلاق مجموعة جديدة من الحسابات المخصصة للمستخدمين دون سن 13 عاما، والتي تتم إدارتها تحت إشراف أولياء الأمور. 

وأكدت الشركة أن هذه الحسابات ستقتصر على خاصيتي الرسائل والمكالمات فقط، ولن يتم عرض أي إعلانات لمستخدميها. 

واتساب تطلق حسابات مدارة للأطفال تحت 13 عاما 
 

جاءت هذه المبادرة استجابة لملاحظات أولياء الأمور، رغم أن واتساب مصنفة لتطبيقات 13+ على متجري آب ستور وجوجل بلاي، ويستخدمها العديد من الأطفال للتواصل مع أهاليهم.

وقالت شركة “ميتا” إنه عند إعداد حساب للطفل، يجب أن يكون لدى الوصي أو ولي الأمر جهازه وجهاز الطفل، وأن يتم توثيق الحساب عبر رمز QR. 

كما يمكن للوالدين ضبط تنبيهات حول نشاطات الحساب المدار، بحيث يتم إعلامهم بشكل افتراضي عند إضافة أو حظر أو الإبلاغ عن أي جهة اتصال من قبل الطفل.

واتساب تطلق حسابات مدارة للأطفال تحت 13 عاما 
 

كما يمكن تفعيل تنبيهات اختيارية إضافية، تشمل تغييرات الطفل في الاسم أو الصورة الشخصية، تلقي طلبات محادثة جديدة، الانضمام أو إنشاء أو مغادرة مجموعات، تفعيل خاصية الرسائل المختفية في المجموعات، وحذف المحادثات أو جهات الاتصال. 

ووفقا للشركة، فإن جميع هذه الإعدادات محمية برمز PIN مكون من ستة أرقام يمكن للوالدين تعيينه وتعديله من أجهزتهم.

وذكرت الشركة في صفحة الأسئلة والأجوبة: "لقد سمعنا من أولياء الأمور الذين اشتروا هواتف محمولة لأطفالهم أنهم يريدون التواصل معهم عبر واتساب، الحسابات المدارة تهدف إلى منح مزيد من التحكم في إعدادات واتصالات هذه الفئة".

وأوضحت واتساب أن الحسابات المدارة لن تمنح الأطفال الوصول إلى ميزات مثل Meta AI أو القنوات أو الحالات، كما لا يمكن تفعيل الرسائل المختفية في المحادثات الفردية، مع ذلك، تظل جميع المحادثات والمكالمات مشفرة من الطرف إلى الطرف وتتمتع بالخصوصية التامة.

وسيظهر للأطفال بطاقة توضيحية عند تلقي رسائل من أشخاص غير موجودين ضمن جهات الاتصال، توضح ما إذا كان للمرسل مجموعات مشتركة مع الطفل والدولة التي يتواجد فيها. 

كما يمكنهم كتم المكالمات من أرقام مجهولة، بينما يتم تلقائيا تمويه الصور الواردة من جهات اتصال غير معروفة.

وبالنسبة للحسابات المدارة، تصل جميع طلبات المحادثة في مجلد منفصل محمي برمز الوالد، وكذلك روابط دعوات المجموعات. 

كما توفر واتساب معلومات حول المجموعة مثل عدد الأعضاء وهوية المسؤول قبل السماح للوالدين بقبول الطلب.

وأضافت “ميتا” أن الأطفال، عند كبرهم، سيتلقون إشعارا بإمكانية تحويل حسابهم إلى حساب عادي، مع خيار للوالدين لتأجيل هذه العملية لمدة تصل إلى 12 شهرا.

وأشارت الشركة إلى أنها بدأت طرح هذه الميزة في مناطق محددة، مع خطط للتوسع تدريجيا خلال الأشهر المقبلة.

يأتي هذا التحرك في إطار جهود “ميتا” الطويلة لتوفير أدوات وإعدادات حماية المراهقين على منصاتها، مثل إنستجرام وفيسبوك. 

وعلى الرغم من أن واتساب ليس شبكة اجتماعية، يعتمد عليه أكثر من 3 مليارات مستخدم حول العالم، بمن فيهم الأطفال، للتواصل اليومي. 

وتزامن إطلاق ميزة الحسابات المدارة مع توجه عدد من الدول، مثل الدنمارك وألمانيا وإسبانيا والمملكة المتحدة، للحد من وصول الأطفال إلى وسائل التواصل الاجتماعي قبل سن معينة.

واتساب حسابات القصر الحسابات المدارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هاني شاكر

معجزة طبية.. زوجة هاني شاكر تكشف سبب سفره للخارج

عواصف

الجمعة والسبت.. الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة بشأن حالة الجو قبل العيد

القبض على صاحب واقعة تدخين السجائر في نهار رمضان

القبض على صاحب واقعة تدخين السجائر في نهار رمضان|تفاصيل

صورة أرشيفية

الجار من الأقارب وخطفه وطلب فدية.. كشف لغز جثة طفل صحراء العاشر

سعر الدولار

46 قرشًا صعود جديد في سعر الدولار مساء اليوم 12-3-2026

آثار الحادث

انقلاب نقل وتهشم ملاكي.. شلل مروري أعلى الأوسطي بسبب حادث مروع قبل الإفطار| صور

انفجار خط المياه

المياه وصلت السماء.. انفجار خط مياه يعطل حركة المرور بطريق الواحات

محمود عبدالمنعم كهربا

لو بتلاعب الأهلي هتعمل كده؟.. نجم الزمالك يهاجم كهربا بعد مباراة انبي

ترشيحاتنا

وزير الاتصالات

وزير الاتصالات يبحث مع محافظ الوادي الجديد تعزيز التعاون في تطوير الخدمات التكنولوجية

الارصاد

أمطار ورياح وتدهور للرؤية.. الأرصاد تُحذر من «جمعة متقلبة» على القاهرة والمحافظات

حالة الطقس في مصر

آخر أسبوع في رمضان .. موجة غير مستقرة تضرب طقس البلاد يصاحبها أمطار

بالصور

دراسة تحذر: نقص الزنك قد يزيد خطر الإصابة بالتهاب عضلة القلب

دور الزنك في الحماية من أمراض القلب
دور الزنك في الحماية من أمراض القلب
دور الزنك في الحماية من أمراض القلب

بعد تتر "صحاب الأرض".. ناي البرغوثي تطرح أول أغانيها المصرية "السلام أمانة"

ناي البرغوثي
ناي البرغوثي
ناي البرغوثي

بحضور أشرف زكي.. بدء عزاء زوج الإعلامية إيناس عبدالله

اشرف زكي
اشرف زكي
اشرف زكي

خاصة لدى النساء.. العزلة الاجتماعية تزيد خطر الإصابة بالسرطان

العزلة الاجتماعية وتأثيرها على الصحة
العزلة الاجتماعية وتأثيرها على الصحة
العزلة الاجتماعية وتأثيرها على الصحة

فيديو

زيارة وزير الدفاع لهيئة الاستخبارات العسكرية

وزير الدفاع يتفقد سير منظومة العمل داخل هيئة الاستخبارات العسكرية

ايمن سلامة

أيمن سلامة: ريهام حجاج تتألق في الدراما المصرية بمسلسلها توابع

تصريحات تامر عبدالمنعم

المشاهدات مقياس وقتي.. تامر عبدالمنعم يعلق على صراع الأعلى مشاهدة في رمضان

وزير الدفاع يزور عدد من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

وزير الدفاع يزور عددا من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد