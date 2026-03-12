نتنياهو: قتلنا كبار علماء الطاقة النووية الإيرانيين

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتيناهو، يوم الخميس، إن الهجمات الإسرائيلية قتلت كبار علماء الطاقة النووية الإيرانيين، في إطار الحرب التي اندلعت نهاية فبراير الماضي بعدوان أمريكي إسرائيلي مشترك ضد طهران.

وزعم رئيس الوزراء الإسرائيل، في أول مؤتمر صحفي منذ بدء العدوان الإسرائيلي ، أن المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي، هو مجرد دمية في يد الحرس الثوري الإيراني، ولا يسمح له بالظهور علنا.

وخاطب رئيس حكومة الاحتلال الشعب الإيراني قائلاً إن لحظة "طريق جديد للحرية" باتت وشيكة، وأن إسرائيل تقف إلى جانبهم.

وأضاف: "لكن في نهاية المطاف، الأمر متروك لكم. إنه بين أيديكم".