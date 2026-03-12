مصطفى بكري: إغلاق مضيق هرمز أخطر ما في خطاب خامنئي وقد يشعل أزمة اقتصادية عالمية

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن أخطر ما جاء في خطاب المرشد الإيراني علي خامنئي هو التلميح إلى إمكانية إغلاق مضيق هرمز، موضحًا أن المضيق يمر عبره أكثر من 20 مليون برميل نفط يوميًا إلى جانب نسبة كبيرة من التجارة العالمية، ما قد يؤدي إلى أزمة اقتصادية عالمية إذا تم إغلاقه.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن الخطاب تضمن أيضًا الحديث عن تفعيل جبهات المقاومة في المنطقة، ومنها جماعة الحوثيين في اليمن وحلفاء إيران، وهو ما قد يساهم في توسيع نطاق الصراع إلى مناطق جديدة.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أنه بالتأكيد على أن المنطقة تمر بمرحلة شديدة الحساسية مع استمرار الحرب واحتمال تحولها إلى صراع استنزاف طويل قد تتحمل المنطقة والعالم تداعياته السياسية والاقتصادية.