رسائل متناقضة.. السفير الإيراني بالأمم المتحدة: لن نغلق مضيق هرمز

في تناقض صارخ مع تصريح المرشد الأعلى الجديد، مجتبى خامنئي، يوم الخميس، صرّح سفير إيران لدى الأمم المتحدة ليورونيوز بأن إيران لا تنوي إغلاق مضيق هرمز أو زرع ألغام فيه.

وقال سفير إيران لدى الأمم المتحدة في جنيف ليورونيوز يوم الخميس إن طهران "لا تنوي إغلاق مضيق هرمز"، متناقضًا بذلك مع أول تصريح علني للمرشد الأعلى الجديد الذي هدد بعكس ذلك.

وأضاف السفير علي بحريني: "إيران لا تنوي إغلاق مضيق هرمز. إن الوضع الذي تعاني منه دولة هرمز هو نتيجة الحرب المفروضة على المنطقة. هناك حرب تدور رحاها حول مضيق هرمز، وهناك تبادل لإطلاق النار".

ولم يظهر مجتبى خامنئي علنًا منذ بدء الحرب، وسط تقارير تفيد بإصابته في الضربة الأولى التي استهدفت والده في 28 فبراير ، مع وجود ادعاءات متضاربة تفيد بأنه أصيب بجروح طفيفة أو أنه أصبح عاجزًا تمامًا نتيجة لذلك.

ومما يزيد الأمر تعقيدًا، أن سفير إيران لدى الأمم المتحدة صرّح بأن طهران "لا تزال تعتقد أن مضيق هرمز هو مضيق السلام"، حتى بعد أن أفادت تقارير استخباراتية بأن إيران تخطط لزرع ألغام في الممر المائي الحيوي لنقل الطاقة، في مؤشر على التصعيد.