عضو الصناعات : شراكة مصرية ليبية لدعم إنتاج الألومنيوم في مصر

أعلن المهندس نزيه صالح عضو اتحاد الصناعات المصرية أنه في إطار دعم جهود الدولة المصرية للقطاع الخاص دعما ملموسا لزيادة الانتاج وتحفيز توطين الصناعة المصرية أنه تم وضع رؤية حقيقية للتعاون مع الخبرات الليبية لدعم وتوطين صناعة الألومنيوم في مصر والتى تعد احدى أهم الصناعات الكبرى التي تتميز بها مصر في منطقة الشرق الأوسط.

وأثنى نزيه على الدور الذي تقوم به القيادة السياسية في دعم الشراكات ودعم توطين الصناعة المحلية طبقا لرؤية مصر ٢٠٣٠ وعبر الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية بهدف تحقيق الاستدامة وزيادة الانتاج ومن ثم التصدير من خلال توفير كافة الحوافز والتسهيلات والمنح للقطاع الخاص الذي يعد عصب الصناعة الوطنية.

واكد نزيه صالح على ان المهندس خالد هاشم وزير الصناعة يحمل رؤى كثيرة لتطوير وتوطين عدد كبير من الصناعات من خلال الاستفادة والشراكة مع القطاع الصناعي بين الشركات المصرية والمؤسسات والكيانات الصناعية الكبرى في مختلف دول العالم.