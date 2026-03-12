مسلسل أولاد الراعي الحلقة 23.. راغب يبحث عن والدته

شهدت الحلقة 23 من مسلسل أولاد الراعي، المعروض ضمن مسلسلات رمضان 2026 على قنوات CBC وDMC ومنصة Watch iT!، تطورات درامية مثيرة كشفت عن خيوط جديدة.

وبدأت الأحداث عندما عثرت «شيرويت»، التي تجسد دورها الفنانة إيناس كامل، برفقة زوجها «نديم» الذي يؤدي شخصيته الفنان أحمد عيد، على ملابس ابنتهما التي اختُطفت في طفولتها، وذلك أسفل مرتبة سرير «آمال»، التي تلعب دورها الفنانة فادية عبد الغني، والدة «راغب» الذي يجسده الفنان ماجد المصري. وعلى إثر ذلك، طالبت «شيرويت» باستعادة ابنتها، معتقدة أن «آمال» وراء اختفائها.



في المقابل، بدأ «راغب» رحلة بحث عن والدته في الشارع بعد اختفائها، وتمكن بعد عناء من العثور عليها واصطحابها إلى المنزل. لتندلع بعدها مواجهة حادة بينه وبين «نديم»، حيث اتهم الأخير والدة «راغب» باختطاف ابنته منذ سنوات طويلة.



غير أن «راغب» رفض هذه الاتهامات بشدة، وانفعل عليهما مهددًا، مؤكدًا أن من غير المنطقي أن تحتفظ والدته بملابس الطفلة طوال 20 عامًا، في محاولة منه لنفي الشبهة عنها، ما يزيد من تعقيد الأحداث ويمهد لتطورات جديدة في الحلقات المقبلة.



وتدور أحداث «أولاد الراعي» في إطار اجتماعي درامي حول ثلاثة أشقاء يجسد أدوارهم كل من ماجد المصري وخالد الصاوي وأحمد عيد، حيث تجمعهم رحلة كفاح طويلة تبدأ من نقطة الصفر وتنتهي بتأسيس إمبراطورية تجارية كبيرة. ومع توسع أعمالهم وازدياد نفوذهم في عالم المال والتجارة، تتحول النجاحات إلى اختبار حقيقي للعلاقات العائلية والولاء بين الإخوة.



ومع تضخم الثروة وتزايد المصالح المتشابكة، تتصاعد الصراعات الداخلية والخارجية بين الشخصيات، لتجد العائلة نفسها أمام اختيارات مصيرية قد تهدد الكيان الذي بنته عبر سنوات طويلة، وتكشف في الوقت نفسه الوجه الآخر للقوة والسلطة.



ويشارك في بطولة المسلسل إلى جانب أبطاله الرئيسيين كل من نرمين الفقي، أمل بوشوشة، إيهاب فهمي، نوران ماجد، إيناس كامل، فادية عبد الغني، شادي مقار، غادة طلعت، وكريم عبد الخالق، إلى جانب عدد من الفنانين.