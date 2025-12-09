قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أمطار غزيرة وسيول.. الأرصاد السعودية تحذر من طقس الساعات القادمة
اقتراب حلول شهر رجب 1447 هجريا ... تعرف على عدد الأيام المتبقية وفضله
رئيس الوزراء: مصر أصبحت مركزًا عالمياً لصناعة الضفائر الكهربائية
مفتي الجمهورية: فصل الشتاء ربيع المؤمن وغنيمة روحية
اليوم اللي ألبس فيه فوشيا| رد صادم من إيمي سمير غانم على منتقدي أحدث إطلالاتها
مهتمتش بفيلم جديد | أحمد شوبير يشيد بجهود لميس الحديدي في قضية وفاة السباح ياسين
شركات بريطانية كبرى تعتزم ضخ استثمارات ضخمة في مشروعات الطاقة المتجددة بمصر
محافظ كفر الشيخ يعلن توقف حركة الملاحة والصيد بميناء البرلس
إعادة الهيكلة والتمويل.. تفاصيل إحالة متحدث الجماعة وعبدالمنعم أبو الفتوح ونجل الشاطر للجنايات| خاص
مصدر أمني: الانتهاء من خطة تأمين الانتخابات بالدوائر الـ30 الملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات النواب
التجهيز لمنظومة حجز إلكترونى لدخول المحميات الطبيعية بالجمهورية
الرعاية الصحية: 1.3 مليون خدمة طبية وعلاجية بمستشفى الطوارئ والجراحات الدقيقة بأبو خليفة
بالصور

أكلات الشتاء 2025.. أطباق تمنح الدفء وترفع المناعة في الطقس البارد

أسماء عبد الحفيظ

مع دخول شتاء 2025 بطقسه القارس وتقلّباته بين أمطار وسيول وانخفاض حاد في درجات الحرارة، ارتفع بحث المصريين عن أكلات شتوية تمنح الدفء وترفع المناعة، خصوصًا مع موجة البرد التي تضرب معظم المحافظات. 

في هذا التقرير نستعرض أبرز تريندات الطعام في الشتاء الحالي، وكيف تساعد هذه الأطباق على دعم الجسم خلال الأجواء الباردة.

شوربة العدس ملكة الموائد في الطقس البارد

تتصدر شوربة العدس قائمة الأكلات الأكثر بحثًا وتداولًا في مصر خلال ديسمبر 2025. فالعدس ليس مجرد وجبة مشبعة، بل مصدر مهم للبروتين النباتي والألياف التي تمنح الجسم طاقة ودفئًا لساعات طويلة.
وتتجه الأمهات هذا العام إلى تطوير الوصفة التقليدية بإضافة:

  • الشوفان لزيادة القيمة الغذائية
  • الكريمة لإعطاء قوام كريمي
  • الجزر والبطاطس لتعزيز الفيتامينات

وتؤكد أخصائيات التغذية أن الإقبال الكبير على شوربة العدس يعود إلى البرودة الشديدة التي شهدتها محافظات الصعيد وسيناء، ما جعل الشوربات الدافئة الخيار الصحي الأول للعائلات.

الكوارع تعود للواجهة دفء وطاقة وكولاجين طبيعي

رغم كونها من الأطباق الدسمة، إلا أن الكوارع أصبحت تريند قوي هذا الموسم، بعد انتشار وصفات جديدة لها على السوشيال ميديا.
ويربط خبراء التغذية عودة الكوارع بقوة إلى احتوائها على:

  • كولاجين طبيعي يعزز صحة المفاصل
  • عناصر تساعد على تقوية المناعة
  • طاقة حرارية تناسب ليالي الشتاء الباردة

وتُعد إضافة الليمون والكرفس والجنزبيل أثناء التسوية من أهم الأسرار التي تجعلها أخف وأسهل في الهضم.

شوربة الدجاج دواء الأم المصرية في مواجهة نزلات البرد

تعتبر شوربة الدجاج بالخضروات من أكثر الوجبات الشائعة خلال موجات البرد والعواصف الترابية التي شهدتها القاهرة مؤخرًا.
فهي تساعد على:

  • تحسين التنفس بفضل بخارها الدافئ
  • تقليل الاحتقان
  • دعم المناعة بفضل البروتين والخضروات

وتؤكد الأمهات أنها وجبة مثالية للأطفال، خاصة بعد موجات الغبار التي تسببت في التهابات بالحلق والجيوب الأنفية.

البطاطا المشوية تريند الشوارع في ليالي الشتاء

لا يكتمل فصل الشتاء في مصر دون البطاطا المشوية، خاصة مع انتشار عربات البطاطا في المناطق الشعبية والميادين.
وتتميز البطاطا بأنها:

  • مصدر غني بفيتامين A
  • تمنح الدفء والطاقة بسرعة
  • محببة للأطفال والكبار

وقد أصبحت صور البطاطا على الفحم واحدة من أشهر تريندات الشتاء على منصات الصور والفيديو هذا الشهر.

الحمص الساخن وجبة اقتصادية تقاوم الخمول

يُعد الحمص الساخن خيارًا مثاليًا لمواجهة خمول الشتاء، لما يحتويه من بروتين نباتي وزنك وحديد، وهي عناصر تساعد على رفع المناعة وتحسين مستوى الطاقة.

كما أصبح الحمص من أشهر الوجبات السريعة في المقاهي ومحلات العصائر خلال الأسابيع الأخيرة.

حلويات الشتاء طاقة دافئة في ليلة باردة

تتصدر الحلويات الشتوية قائمة الأطعمة الأكثر استهلاكًا، خاصة:

  • أم علي بالمكسرات والعسل
  • السوبيا الساخنة
  • بواقي حلاوة المولد

وتمنح هذه الحلويات طاقة سريعة تناسب الأجواء الباردة، لكن خبراء الصحة ينصحون بتناولها باعتدال.

الغذاء والبرد معادلة أساسية لحماية الأسرة في شتاء 2025

في ظل موجة البرد القارس التي تضرب مصر، أصبحت الأكلات الدافئة جزءًا من استراتيجية الحفاظ على الصحة. وينصح المختصون بالاعتماد على مكونات طبيعية مثل:

  • الجنزبيل
  • القرفة
  • العسل
  • الشوربات الغنية بالخضروات

فهذه المكونات لا ترفع حرارة الجسم فحسب، بل تساعد على تقوية المناعة وتنشيط الدورة الدموية.

