طقس اليوم| الأرصاد الجوية تطلق 3 تحذيرات عاجلة

طقس اليوم
طقس اليوم
يبحث كثير من المواطنين عن حالة طقس اليوم الثلاثاء، في ظل أجواء البرد الشديد وسقوط الأمطار بغزارة على فترات متفاوتة.

من جانبها أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن استمرار الانخفاض في درجات الحرارة لـ طقس اليوم الثلاثاء، على أغلب الأنحاء، ويسود طقس بارد في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهاراً بارد ليلاً على أغلب الأنحاء ويصاحب ذلك نشاط الرياح على بعض المناطق مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

طقس اليوم 

 

أفادت الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم شهد شبورة من الساعة 4 فجراً حتى 9 صباحاً، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبري وشمال الصعيد ووسط سيناء.

توقعت وجود فرص سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحياناً على مناطق من محافظات "مطروح-الإسكندرية-البحيرة-كفر الشيخ-الدقهلية-دمياط-بورسعيد-الغربية-المنوفية-الشرقية"، على فترات متقطعة.

تابعت وفقاً لتوقعاها وجود فرص أمطار خفيفة مساءً قد تكون متوسطة أحياناً على مناطق من القاهرة الكبري ومدن القناة وخليج السويس وشمال ووسط الصعيد على فترات متقطعة، بالإضافة إلى نشاط رياح أحياناً على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر.

تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية

 

وحذرت هيئة الأرصاد من مصاحبة السحب الرعدية بنسبة حدوث 40% تقريباً، من تساقط لحبات البرد على بعض المناطق ،بالإضافة إلى نشاط الرياح القوية نتيجة الهواء الهابط من السحب الرعدية على بعض المناطق، وضربات البرق مع السحب الرعدية على بعض المناطق.

