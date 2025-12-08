أمطار غزيرة بتلك المناطق.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس الغد

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الأمطار أمتدت للمحافظات الداخلية، وخلال الساعات القادمة ستزداد كمية الأمطار في محافظات الدلتا وسيكون هناك نشا واضح للرياح.

وقالت مناز غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الساعة6 "، عبر فضائية "الحياة"، أن المحافظات الساحلية ستشهد أمطار كثيفة، سواء مطروح والاسكندرية والبحيرة ودمياط وبورسعيد وكفر الشيخ، وتمتد للمنوفية والغربية والشرقية، والقاهرة من المحافظات التي ستشهد أمطار ولكنها ستكون أقل من المحافظات الساحلية.

وتابعت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك تنسيق مع غرف الأزمات بالمحافظات، خاصة بشأن كثافة الأمطار في بعض المناطق.