تريند TikTok الجديد… “المكرونة الكريمية بدون كريمة

اجتاح تيك توك في الأسابيع الأخيرة تريند جديد لوصفة مكرونة “كريمية” تُحضَّر بدون استخدام أي نوع من الكريمة. وانتشر الفيديو الأصلي ليصل إلى ملايين المشاهدات خلال أيام، مما دفع آلاف السيدات لتجربتها في المنزل.

السر في الجبنة المثلثات… بديل اقتصادي للكريمة

تعتمد الوصفة على الجبن المثلثات كبديل للكريمة التقليدية، وهو ما فاجأ الكثيرين.

عند إذابة الجبن المثلثات مع الحليب والثوم، تحصل المرأة على صلصة كريمية دون الحاجة لشراء كريمة الطبخ المكلفة.

طريقة التحضير كما ظهرت في الفيديو

سلق المكرونة نصف سلقة.

وضع ملعقة زبدة في الطاسة.

إضافة الثوم المفروم.

وضع كوب حليب + 2 جبنة مثلثات.

تقليب الخليط حتى يذوب تمامًا.

إضافة المكرونة وتركها دقيقتين فقط.

النتيجة طبق كريمي خفيف واقتصادي وسريع، يناسب المرأة العاملة والطلاب.

لماذا نجح التريند؟

سريع للغاية

اقتصادي

يناسب الأطفال

بديل صحي للكريمة

يمكن إضافة الدجاج أو الفطر لجعله وجبة متكاملة

آراء خبراء التغذية

أشاد مختصون بهذه الوصفة لأنها:

تحتوي على دهون أقل من الكريمة

لا تسبب ثِقَل المعدة

مناسبة للدايت إذا استُخدم لبن قليل الدسم

تحتوي على كالسيوم وبروتين

لكن يُنصح بعدم الإكثار من الجبن المثلثات لمن يعانون من ارتفاع الضغط.

الوصفة تتحوّل إلى “وجبة تريند”

مكرونة

باتت المكرونة الكريمية بدون كريمة واحدة من أكثر وصفات 2025 انتشارًا لأنها تجمع بين السرعة والطعم وتكلفة منخفضة.

وتشير التوقعات إلى استمرار انتشارها خصوصًا بين الأمهات والطلاب والعاملات.