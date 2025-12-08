قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حركة تعيينات موسعة بالهيئات .. النيابة الإدارية ومجلس وهيئة قضايا الدولة يفتحون أبواب التعيين
الطقس الآن.. أمطار تضرب المحافظات والأرصاد تحذر المواطنين |تفاصيل
أمطار غزيرة بتلك المناطق.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس الغد
محامي المجني عليهم في مقـ.تل الفنان سعيد مختار يكشف مفاجأة بشأن الواقعة.. ماذا حدث؟
مخالفات مرور مصر.. خلص كل حاجة بالموبايل
برلماني: تطوير الغزل والنسيج فرصة ذهبية لتعظيم الصناعة الوطنية وزيادة عوائد الاقتصاد
لجنة تحكيم جائزة زايد للأخوة الإنسانية تلتقي شيخ الأزهر لاختيار الفائز بدورة 2026
النقض لم تتسلم طعون الجولة الأولى من المرحلة الثانية لمجلس النواب 2025
الوطنية للانتخابات: نجدد الدعوة للمواطنين المشاركة في عملية الاقتراع
أسعار الذهب مساء اليوم الإثنين 8 ديسمبر 2025
رجال يد الأهلي يهزم طلائع الجيش في الدوري
محافظة الجيزة تنصح المواطنين بالابتعاد عن مصادر الكهرباء بسبب الأمطار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

تريند TikTok الجديد… المكرونة الكريمية بدون كريمة

تريند TikTok الجديد… “المكرونة الكريمية بدون كريمة
تريند TikTok الجديد… “المكرونة الكريمية بدون كريمة
أسماء عبد الحفيظ

اجتاح تيك توك في الأسابيع الأخيرة تريند جديد لوصفة مكرونة “كريمية” تُحضَّر بدون استخدام أي نوع من الكريمة. وانتشر الفيديو الأصلي ليصل إلى ملايين المشاهدات خلال أيام، مما دفع آلاف السيدات لتجربتها في المنزل.

السر في الجبنة المثلثات… بديل اقتصادي للكريمة

تعتمد الوصفة على الجبن المثلثات كبديل للكريمة التقليدية، وهو ما فاجأ الكثيرين.
عند إذابة الجبن المثلثات مع الحليب والثوم، تحصل المرأة على صلصة كريمية دون الحاجة لشراء كريمة الطبخ المكلفة.

طريقة التحضير كما ظهرت في الفيديو

سلق المكرونة نصف سلقة.

وضع ملعقة زبدة في الطاسة.

إضافة الثوم المفروم.

وضع كوب حليب + 2 جبنة مثلثات.

تقليب الخليط حتى يذوب تمامًا.

إضافة المكرونة وتركها دقيقتين فقط.

النتيجة طبق كريمي خفيف واقتصادي وسريع، يناسب المرأة العاملة والطلاب.

لماذا نجح التريند؟

سريع للغاية

اقتصادي

يناسب الأطفال

بديل صحي للكريمة

يمكن إضافة الدجاج أو الفطر لجعله وجبة متكاملة

آراء خبراء التغذية

أشاد مختصون بهذه الوصفة لأنها:

تحتوي على دهون أقل من الكريمة

لا تسبب ثِقَل المعدة

مناسبة للدايت إذا استُخدم لبن قليل الدسم

تحتوي على كالسيوم وبروتين

لكن يُنصح بعدم الإكثار من الجبن المثلثات لمن يعانون من ارتفاع الضغط.

الوصفة تتحوّل إلى “وجبة تريند”

مكرونة 

باتت المكرونة الكريمية بدون كريمة واحدة من أكثر وصفات 2025 انتشارًا لأنها تجمع بين السرعة والطعم وتكلفة منخفضة.
وتشير التوقعات إلى استمرار انتشارها خصوصًا بين الأمهات والطلاب والعاملات.

تريند TikTok تريند TikTok الجديد المكرونة المكرونة الكريمية بدون كريمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل السلحفاة في البيت

هل السلحفاة في البيت تجلب الرزق والحظ وتعطل السحر؟.. احذرها

تعطل رابط استمارة الشهادة الإعدادية

التعليم: التحديثات سبب تعطل رابط استمارة الشهادة الإعدادية..وسيعمل خلال ساعات

حالة الطقس

من مطروح للصعيد.. 7 محافظات تحت تأثير الأمطار الغزيرة يصاحبها البرق والرعد

الدولار

رسميا الآن .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

فتاة - أرشيفية

سماح تطلب الخلع أمام محكمة الأسرة: خانِّي وأنا بولد بنتنا

محمد صلاح

تصاعد أزمة صلاح في ليفربول.. واستبعاده من مواجهتي إنتر وبرايتون يلوح في الأفق

وزير التربية والتعليم

تحرك عاجل من وزير التعليم استجابةً لمطالب معلمي الحصة

أرض الزمالك

مصدر بوزارة الرياضة يكشف لصدى البلد كواليس فشل عودة أرض أكتوبر للزمالك

ترشيحاتنا

الشوربجي يسليم جوائز التميز بـ"الوطنية للصحافة"

الشوربجي يسلم جوائز التميز بالوطنية للصحافة

مدبولي

رئيس الوزراء يتابع نتائج المبادرة الرئاسية تحالف وتنمية

النيابة الإدارية تكشف تفاصيل حريق سوق تجارى ومخزن ملابس بالمنصورة

النيابة الإدارية تكشف تفاصيل حريق سوق تجارى ومخزن ملابس بالمنصورة

بالصور

تريند TikTok الجديد… المكرونة الكريمية بدون كريمة

تريند TikTok الجديد… “المكرونة الكريمية بدون كريمة
تريند TikTok الجديد… “المكرونة الكريمية بدون كريمة
تريند TikTok الجديد… “المكرونة الكريمية بدون كريمة

شبك وطعوم.. استمرار أعمال البحث عن تمساح قرية الزوامل بالشرقية

البحث عن تمساح
البحث عن تمساح
البحث عن تمساح

سر التتبيلة… كيف تطبقين أسرار المطاعم في البيت؟

كيف تطبقين أسرار المطاعم في البيت؟
كيف تطبقين أسرار المطاعم في البيت؟
كيف تطبقين أسرار المطاعم في البيت؟

الموضة تحت المطر.. كيف تختارين إطلالتك في الأيام الباردة؟

الموضة تحت المطر.. كيف تختارين إطلالتك في الأيام الباردة؟
الموضة تحت المطر.. كيف تختارين إطلالتك في الأيام الباردة؟
الموضة تحت المطر.. كيف تختارين إطلالتك في الأيام الباردة؟

فيديو

السر وراء السلحفاة والحظ

هل تربية السلاحف تجلب الحظ والرزق فعلًا أم أنها مجرد خرافة؟

مي عمر

مي عمر تكشف أسرارها.. هجوم السوشيال ميديا.. وعودة محمد سامي للإخراج

شروق القاسم

من طب الأسنان للرقص الشرقي.. الحقيقة الكاملة في أزمة شروق القاسم

أحمد سعد

من الفقر والطرد إلى قمة الشهرة.. أحمد سعد يكشف عن أسرار مشواره الفني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

المزيد