الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

حركة تعيينات موسعة بالهيئات .. النيابة الإدارية ومجلس وهيئة قضايا الدولة يفتحون أبواب التعيين

النيابة الإدارية ومجلس وهيئة قضايا الدولة يفتحون أبواب التعيين
النيابة الإدارية ومجلس وهيئة قضايا الدولة يفتحون أبواب التعيين
إسلام دياب

شهدت الجهات والهيئات القضائية حراكا موسعا خلال الأيام الماضية في ملف التعيينات لدفعة 2024؛ بهدف تجديد الدماء وتمكين الشباب وضخ كوادر جديدة قادرة على مواصلة مسيرة العدالة بكفاءة. 

وأعلنت النيابة الإدارية، ومجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة خلال الأيام الماضية عن فتح باب التقديم لمجموعة من الوظائف القضائية الجديدة لخريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2024، وينشر موقع صدى البلد تفاصيل تلك الإعلانات: 

تعيينات مجلس الدولة

أصدر مجلس الدولة الإعلان رقم (1) لسنة 2025 بشأن تعيينات وظيفة “مندوب مساعد” من خريجي دفعة 2024.

شروط التقديم

• تقدير تراكمي لا يقل عن جيد.

• ألا يزيد العمر عن 30 عامًا.

• اجتياز المقابلة الشخصية أمام المجلس الخاص للشئون الإدارية.

• اجتياز الفحوص الطبية والدورات والاختبارات المقررة بالكامل.

إجراءات التقديم 

يتم التقديم إلكترونيًا فقط عبر موقع مجلس الدولة من خلال:

• تسجيل طلب التعيين.

• ملء وثيقة التعارف.

• تحديد موعد المقابلة.

فترة التقديم

من السبت 20 ديسمبر 2025 حتى منتصف ليل الجمعة 2 يناير 2026.

مع التأكيد على عدم قبول أي طلب غير مكتمل أو غير مقدم إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي.

تعيينات النيابة الإدارية

أعلنت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية فتح باب التقديم لوظيفة “معاون نيابة إدارية” لخريجي دفعة 2024.

الشروط

• تقدير تراكمي جيد على الأقل.

• ألا يتجاوز السن 30 عامًا في 26 ديسمبر 2025.

• اللياقة والصلاحية لشغل الوظيفة.

• اجتياز المقابلات والاختبارات المقررة.

• اجتياز الفحص الطبي والدورات.

مواعيد التقديم

من 15 ديسمبر حتى 26 ديسمبر 2025 عبر الرابط التالي:

‏www.ap.gov.eg

مع طباعة 5 نسخ من وثيقة التعارف.

سحب وتقديم الملفات

من 3 يناير إلى 29 يناير 2026 من مقر النيابة الإدارية بمدينة 6 أكتوبر – ميدان النجدة، من 9 صباحًا حتى 2:30 ظهرًا، على أن تُعلن مواعيد كل جامعة على الموقع الإلكتروني.

تعيينات هيئة قضايا الدولة

أعلنت هيئة قضايا الدولة، في إعلان رقم (1) لسنة 2025، فتح باب التقديم لوظيفة “مندوب مساعد” لخريجي دفعة 2024.

الشروط

• تقدير تراكمي جيد على الأقل.

• ألا يزيد العمر عن 30 عامًا.

• اجتياز المقابلة الشخصية أمام المجلس الأعلى للهيئة.

• اجتياز الفحوص الطبية والدورات والاختبارات على نفقة المتقدم.

خطوات التقديم

يتم التقديم عبر الموقع الإلكتروني للهيئة بعد سداد 3000 جنيه (دفع إلكتروني)، ويقوم المتقدم بـ :

• تسجيل الطلب.

• ملء وثيقة التعارف.

• تحديد موعد المقابلة.

ثم يتوجه المتقدم لاستلام ملف التعيين من:

نادي مستشاري قضايا الدولة – 8 شارع أبو الفدا – الزمالك، وذلك في الفترة من 13 ديسمبر 2025 حتى 1 يناير 2026.

الدعم الفني من خلال الموقع الرسمي:

https://sla.gov.eg/

الهيئات القضائية تعيينات 2024 تعيينات دفعة 2024 النيابة الإدارية وظائف مجلس الدولة هيئة قضايا الدولة

