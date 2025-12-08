أمطار رعدية تضرب القاهرة الكبرى وتحذيرات من حبات برد| الطقس

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، صورًا للأقمار الصناعية وخرائط الطقس تشير إلى استمرار السحب الممطرة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد ومناطق من محافظة مطروح، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون متوسطة ورعدية قد تغزر فى بعض المناطق.

أمطار متفاوتة الشدة تضرب القاهرة الكبرى

ويشهد الطقس خلال الساعات القادمة، استمرار نشاط للرياح على بعض المناطق يعمل على زيادة الإحساس ببرودة الطقس.

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس غدا الثلاثاء، وخلال الساعات القادمة، تشهد استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب أنحاء البلاد، ليسود طقس بارد في الصباح الباكر، معتدل نهارًا، وبارد ليلًا.

بحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن نشاط الرياح المصاحب للحالة الجوية سيزيد من الإحساس ببرودة الطقس في عدد من المناطق.

شبورة وأمطار غزيرة

وأوضحت الأرصاد أن البلاد تتعرض لاستمرار ظاهرة الشبورة المائية من الرابعة حتى التاسعة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا.

ويشهد الطقس غدا، استمرار فرص أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق من مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط، على فترات متقطعة.

بينما تكون هناك أمطار خفيفة إلى متوسطة خلال الطقس غدا، على السواحل الشمالية الغربية ومناطق من القناة وجنوب السويس وشمال الصعيد.

نشاط للرياح واضطراب حركة الملاحة

ووفقا لهيئة الأرصاد، فيظل هناك نشاط للرياح مستمر أحيانًا على أغلب الأنحاء، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر.

وتشهد سواحل البحر المتوسط من السلوم ومطروح والإسكندرية حتى العلمين اضطرابًا في حركة الملاحة البحرية، مع سرعة رياح تتراوح بين 40 إلى 50 كم/س وارتفاع أمواج يصل إلى 2–3 أمتار.

حالة الطقس وتحذيرات هامة

حذّرت هيئة الأرصاد الجوية، من احتمالية بنسبة (40% تقريبًا) خلال الطقس غدا، حدوث سقوط لحبّات البرد على بعض المناطق، يصاحبها نشاط للرياح الهابط المصاحب للسحب الرعدية، مع ضربات برق ورعد في مناطق متفرقة.

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أنها تتابع التطورات من خلال أحدث خرائط الطقس، وسيتم تحديث البيانات فور حدوث أي تغيّر.

دعت المواطنين إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتجنب الآثار الناتجة عن التقلبات الجوية.