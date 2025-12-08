الأرصاد تطلق صافرة الإنذار| إحذروا حبات البرد وضربات البرق غداً

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن استمرار الانخفاض في درجات الحرارة لـ طقس غداً الثلاثاء، على أغلب الأنحاء، ويسود طقس بارد في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهاراً بارد ليلاً على أغلب الأنحاء ويصاحب ذلك نشاط الرياح على بعض المناطق مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

طقس غداً الثلاثاء



أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس غداً الثلاثاء سيشهد شبورة من الساعة 4 فجراً حتى 9 صباحاً، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبري وشمال الصعيد ووسط سيناء.



نوهت الهيئة في بيانها، عن فرص سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحياناً على مناطق من محافظات "مطروح-الإسكندرية-البحيرة-كفر الشيخ-الدقهلية-دمياط-بورسعيد-الغربية-المنوفية-الشرقية"، على فترات متقطعة.



أشارت إلى وجود فرص أمطار خفيفة مساءً قد تكون متوسطة أحياناً على مناطق من القاهرة الكبري ومدن القناة وخليج السويس وشمال ووسط الصعيد على فترات متقطعة، بالإضافة إلى نشاط رياح أحياناً على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر.

الأرصاد تحذر من سقوط حبات البرد وضربات البرق



تابعت خلال بيانها، أن هناك اضطراب الملاحة البحرية على مناطق من سواحل البحر المتوسط "السلوم-مطروح-العلمين-الاسكندرية-بلطيم" وسرعات الرياح من 40:50 كم/س وارتفاع الأمواج من 2:3 متر.



حذرت الهيئة من مصاحبة السحب الرعدية بنسبة حدوث 40% تقريباً الأتي:



-تساقط لحبات البرد على بعض المناطق.

-نشاط الرياح القوية نتيجة الهواء الهابط من السحب الرعدية على بعض المناطق.

- ضربات البرق مع السحب الرعدية على بعض المناطق.