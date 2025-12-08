قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأرصاد: منخفض أوروبي يضرب البلاد وتوقعات بأمطار غزيرة حتى نهاية الأسبوع
بسام راضي: سياسة أديس أبابا تهدد أمن مصر والسودان القومي.. فيديو
ملخص ونتيجة مباراة المغرب والسعودية بكأس العرب
محافظة القاهرة تخصّص 2.28 فدان لإقامة مأوى متكامل للكلاب الضالة
طوارئ في الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى للتعامل مع مياه الأمطار ..صور
لا يوجد تعطيل.. استمرار الدراسة غدا بمحافظة القاهرة
قرار عاجل بعقد اختبار تجريبي لطلاب أولى الثانوي في مادة البرمجة|اعرف موعده
الأرصاد تطلق صافرة الإنذار| إحذروا حبات البرد وضربات البرق غداً
دعاء المطر لتحقيق المطالب والفرج العاجل.. لا تفوت أفضل لحظات الاستجابة
الداخلية توجه رسالة عاجلة لقائدي المركبات على الطرق
قرار عاجل من بيراميدز بشأن كأس عاصمة مصر
الأرصاد تحذر: الأمطار تزداد الأيام المقبلة حتى الجمعة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

الأرصاد تطلق صافرة الإنذار| إحذروا حبات البرد وضربات البرق غداً

قسم الأخبار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن استمرار الانخفاض في درجات الحرارة لـ طقس غداً الثلاثاء، على أغلب الأنحاء، ويسود طقس بارد في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهاراً بارد ليلاً على أغلب الأنحاء ويصاحب ذلك نشاط الرياح على بعض المناطق مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

طقس غداً الثلاثاء 


أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس غداً الثلاثاء سيشهد شبورة من الساعة 4 فجراً حتى 9 صباحاً، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبري وشمال الصعيد ووسط سيناء.


نوهت الهيئة في بيانها، عن فرص سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحياناً على مناطق من محافظات "مطروح-الإسكندرية-البحيرة-كفر الشيخ-الدقهلية-دمياط-بورسعيد-الغربية-المنوفية-الشرقية"، على فترات متقطعة.


أشارت إلى وجود فرص أمطار خفيفة مساءً قد تكون متوسطة أحياناً على مناطق من القاهرة الكبري ومدن القناة وخليج السويس وشمال ووسط الصعيد على فترات متقطعة، بالإضافة إلى نشاط رياح أحياناً على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر.

الأرصاد تحذر من سقوط حبات البرد وضربات البرق


تابعت خلال بيانها، أن هناك اضطراب الملاحة البحرية على مناطق من سواحل البحر المتوسط "السلوم-مطروح-العلمين-الاسكندرية-بلطيم" وسرعات الرياح من 40:50 كم/س وارتفاع الأمواج من 2:3 متر.


حذرت الهيئة من مصاحبة السحب الرعدية بنسبة حدوث 40% تقريباً الأتي: 


-تساقط لحبات البرد على بعض المناطق.

-نشاط الرياح القوية نتيجة الهواء الهابط من السحب الرعدية على بعض المناطق.

- ضربات البرق مع السحب الرعدية على بعض المناطق.

الأرصاد الأرصاد الجوية طقس غداً الثلاثاء طقس الطقس

الطقس الآن

الطقس الآن .. هذه المحافظات تحت تأثير الأمطار الغزيرة وضربات البرق والرعد

هل تقرر تعليق الدراسة في المدارس غداً بسبب الأمطار؟.. التعليم: القرار للمحافظين

التعليم: التحديثات سبب تعطل رابط استمارة الشهادة الإعدادية..وسيعمل خلال ساعات

الأرصاد تطلق صافرة الإنذار| إحذروا حبات البرد وضربات البرق غداً

أمطار رعدية تضرب القاهرة الكبرى وتحذيرات من حبات برد| الطقس

من مطروح للصعيد.. 7 محافظات تحت تأثير الأمطار الغزيرة يصاحبها البرق والرعد

تحرك عاجل من وزير التعليم استجابةً لمطالب معلمي الحصة

لا يوجد تعطيل.. استمرار الدراسة غدا بمحافظة القاهرة

أستاذ قانون دولي: إيران تتجاوز الخطوط الحمراء في الخليج.. والقانون الدولي لن يصمت

وسط أمطار طنطا… محافظ الغربية يفاجئ الشوارع بجولة ميدانية مكبرة لمتابعة حركة النقل ورفع الإشغالات.. ويؤكد: لن أسمح بأي تقصير.. والمواطن يجب أن يشعر بالاختلاف

مصر تقفز عمرانيا بـ 24 مدينة جديدة| وخبير: مكنت من تقليل الضغط السكاني على القاهرة الكبرى

6 عادات بسيطة تغير شكل بشرتك في أسبوع… وصفات علمية دون تكلفة

أكلات الشتاء للشعور بالدفء… وصفات غير تقليدية تنتشر سريعا

تريند TikTok الجديد… المكرونة الكريمية بدون كريمة

شبك وطعوم.. استمرار أعمال البحث عن تمساح قرية الزوامل بالشرقية

السر وراء السلحفاة والحظ

هل تربية السلاحف تجلب الحظ والرزق فعلًا أم أنها مجرد خرافة؟

مي عمر

مي عمر تكشف أسرارها.. هجوم السوشيال ميديا.. وعودة محمد سامي للإخراج

شروق القاسم

من طب الأسنان للرقص الشرقي.. الحقيقة الكاملة في أزمة شروق القاسم

أحمد سعد

من الفقر والطرد إلى قمة الشهرة.. أحمد سعد يكشف عن أسرار مشواره الفني

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

