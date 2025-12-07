تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

كشف الدكتور محمود شاهين هو مدير الإدارة المركزية للتنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل جديدة بشأن حالة الطقس في مصر.

وقال الدكتور محمود شاهين هو مدير الإدارة المركزية للتنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل ، مقدمة برنامج الحياة اليوم، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الأحد، إن تشير التوقعات إلى احتمالية تساقط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وبعض مناطق جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مع احتمال تحولها إلى أمطار متوسطة مساء على بعض المناطق.

فرص الأمطار في الجنوب وخليج العقبة

وتابع الدكتور محمود شاهين هو مدير الإدارة المركزية للتنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، ان تتوفر فرص لأمطار خفيفة على مناطق من خليج العقبة وجنوب سيناء، وتشمل (حلايب – شلاتين – مرسى علم) إضافة إلى مناطق من جنوب الصعيد.

وأشارت الدكتور محمود شاهين هو مدير الإدارة المركزية للتنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، إلى ظهور سحب منخفضة على مناطق من الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وقد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.