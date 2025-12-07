يوم فرحها.. فتاة البشعة تروي قصة تعامل الجيران معها قبل وبعد البشعة

أكدت بوسي محمد فتاة البشعة، أنها مرت بظرف نفسية وعصبية شديدة الخطورة، كانت ستدفعها لـ الانتحار، بسبب نظر الكثير لها بعد اتهامها من قبل زوجها أنها ليست شريف.

وأضافت فتاة البشعة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج” من أول وجديد” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أنها حاولت الانتحار، وأن الجيران كانت توجه الشتائم في الشارع، وأنها اتجهت للبشعة لإثبات أنها سليمة.

بـ"الزغاريد".. يوم فرحها

وأشارت إلى أنها بعد عمل البشعة استقبها الجيران بـ"الزغاريد".. والفرح الشديد، والكثير اعتذر لها، لاتهامه لها، وأن أهالي المنطقة التي تعيش فيها، اعتبروا يوم تنفيذ البشعة يوم فرحها.

وأوضحت أنها تزوجت لمدة 15 يوما فقط، وبعد هذه المدة حدث الخلافات ورفض زوجها العمل للإنفاق على البيت، وبعد ذلك اتهمها في شرفها، وخرج على السوشيال ميديا وظل يتهمها بأشياء لا تقبلها أي فتاة.