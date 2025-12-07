كواليس مؤلمة.. جميلة عزيز تروي قصة مرضها ولحظات الانهيار وموقف أشرف زكي

كشفت الفنانة جميلة عزيز آخر تطورات حالتها الصحية بعد عودتها لمواجهة مرض السرطان للمرة الثانية، مؤكدة أنها أنهت مرحلة العلاج الكيميائي بالكامل وتبدأ حاليًا علاجًا جديدًا مع خضوعها لفحوصات طبية للاطمئنان على وضعها.





وأوضحت، في مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية من البداية”، أنها تبذل جهدًا كبيرًا للحفاظ على روح إيجابية، مطالبة الجمهور بالدعاء لها.





وأشارت إلى الدعم المستمر من نقابة المهن التمثيلية وزملائها في الوسط الفني، وعلى رأسهم الدكتور أشرف زكي الذي رافقها في أصعب لحظاتها.





كما أعربت عن تقديرها لكل من تواصل معها وساندها خلال رحلتها العلاجية.





ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.