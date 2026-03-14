الحلقة 24.. حب تارا عماد وعمرو سعد يواجه اعتراض الأهل في إفراج

بعد أن استعدت بكل حماس وفرحة لزيارة عباس لبيت أهلها لطلب يدها، تصاب كراميلا (تارا عماد) بخيبة أمل إذ انتهت الزيارة نهاية غير سعيدة برفض والديها لهذه الزيجة، ضمن أحداث الحلقة الرابعة والعشرين من مسلسل إفراج.


تشعر كراميلا بالسعادة الغامرة بعد أن يقرر عباس الريس (عمرو سعد) أن يخطو خطوة جادة في علاقته بها، متجهًا إلى مسقط رأسها في مدينة طنطا لزيارة أهلها وطلب يدها للزواج. لتأتي الزيارة محمّلة بالأمل من جانب عباس، الذي أراد أن يثبت صدق مشاعره وجديته في الارتباط بكراميلا. 

غير أن اللقاء مع والدها سرعان ما تحوّل إلى حوار صريح كشف حجم القلق الذي يحيط بهذه العلاقة.


فخلال الجلسة، لم يخفِ والد كراميلا تقديره لشخص عباس واحترامه له، لكنه طرح سؤالًا مباشرًا حمل في طياته الكثير من المعاني:  “لو كنت مكاني، وعندك بنت زي كراميلا، كنت ترضى إنها تتجوز واحد ظروفه زي ظروفك؟”


كان السؤال انعكاسًا لمخاوف حقيقية تعيشها العائلة. فعباس يحمل تاريخاً معقداً؛ إذ خرج حديثاً من السجن على خلفية اتهامه بقتل زوجته وبناته، كما أن حياته لا تزال محاطة بسلسلة من المشكلات والصراعات مع أكثر من طرف. وإلى جانب ذلك، فهو أب لطفل، ما يضيف مزيداً من التعقيد إلى حياته.


هذه الظروف جعلت والدة كراميلا تقف موقفاً رافضاً للزواج، إذ تخشى على مستقبل ابنتها من حياة قد تكون مليئة بالمخاطر والاضطرابات. أما الأب، فرغم مشاعره الطيبة تجاه عباس، فإنه يرى أن هذه العلاقة قد لا تكون مناسبة لابنته التي يستحق مستقبلها قدراً أكبر من الاستقرار. وينتهى اللقاء بأجواء مثقلة بالتردد والقلق، وبعودة عباس إلى القاهرة دون حسم الأمر.


مسلسل "إفراج" من إخراج أحمد خالد موسى، وتأليف أحمد حلبة ومحمد فوزي، وبطولة النجم عمرو سعد، تارا عماد، حاتم صلاح، أحمد عبد الحميد، جهاد حسام الدين، سما ابراهيم، دنيا ماهر وعبد العزيز مخيون وعلاء مرسي.

