محمد رمضان يعلن عودته للدراما الرمضانية في 2027

أعلن الفنان محمد رمضان عودته إلى المنافسة في موسم الدراما الرمضانية، مؤكدًا استعداده لتقديم مسلسل جديد في رمضان 2027، وذلك خلال حفله الغنائي الذي أحياه في أهرامات الجيزة.

وقال محمد رمضان خلال الحفل إنه سيعود إلى الشاشة الصغيرة بمسلسل جديد في موسم رمضان 2027، وهو الإعلان الذي لاقى تفاعلًا كبيرًا من الجمهور الحاضر، خاصة بعد فترة من غيابه عن المشاركة في الدراما الرمضانية.

ويعد محمد رمضان من أبرز النجوم الذين حققوا نجاحات كبيرة في مواسم رمضان الماضية، حيث قدم عددًا من الأعمال التي تصدرت نسب المشاهدة وحققت انتشارًا واسعًا بين الجمهور.

فيلم «أسد»

وفي سياق آخر، كان محمد رمضان قد كشف في وقت سابق عن موعد طرح فيلمه الجديد «أسد»، المقرر عرضه خلال صيف 2026، حيث كتب عبر حسابه على «فيسبوك»: «إن شاء الله صيف 2026»، ما أثار حالة من الترقب بين جمهوره انتظارًا للعمل الجديد.

آخر أعمال محمد رمضان الدرامية

وكان آخر ظهور درامي لمحمد رمضان من خلال مسلسل جعفر العمدة، الذي حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا وقت عرضه، وشارك في بطولته عدد من الفنانين، من بينهم زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، أحمد داش، منة فضالي، ومي كساب، والعمل من تأليف محمد سامي بمشاركة مهاب طارق، وإخراج محمد سامي