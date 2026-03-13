نقابة المهن الموسيقية ترد على شائعة وفاة هاني شاكر وتكشف تطورات حالته الصحية

نفت نقابة المهن الموسيقية ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وفاة الفنان هاني شاكر، مؤكدة أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة.

وأوضحت النقابة، في بيان رسمي، أن الفنان ما زال على قيد الحياة ويتلقى العلاج حاليًا، مشيرة إلى أن حالته الصحية تشهد تحسنًا ملحوظًا.

ودعت النقابة، الجمهور ووسائل الإعلام، إلى تحري الدقة قبل نشر الأخبار غير المؤكدة، وعدم الانسياق وراء الشائعات.

وشهدت الفترة الأخيرة خضوع الفنان هاني شاكر لعملية جراحية دقيقة في القولون، ويقضي حاليًا فترة نقاهة تحت إشراف طبي داخل أحد المستشفيات؛ بعد تعرضه لأزمة صحية استدعت دخوله العناية المركزة لفترة قصيرة قبل تحسن حالته.

