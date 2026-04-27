المجازفة سر اختياراتي .. أبرز تصريحات إلهام وجدي فى «الستات مايعرفوش يكدبوا»

إلهام وجدى
إلهام وجدى
تقى الجيزاوي

كشفت الفنانة إلهام وجدي خلال تصريحات تلفزيونية عن عدد من أسرار مسيرتها الفنية، مؤكدة أنها تميل إلى المجازفة وتقديم أدوار مختلفة عن شخصيتها، مشيرة إلى أنها تحب تجربة كل ما هو جديد دون خوف من المخاطرة. 


وأضافت إلهام وجدي، خلال استضافتها ببرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» المذاع عبر فضائية CBC، أنها خاضت العمل في 11 وظيفة مختلفة قبل استقرارها في مجال التمثيل والإعلام، موضحة أنها كانت تنتقل من وظيفة لأخرى بحثًا عن التجربة واكتشاف الذات. 

وأوضحت أن التمثيل والإعلام هما المجالان اللذان استمرت فيهما لفترة أطول، معتبرة أن الحياة بالنسبة لها رحلة تعلم مستمرة، وأن كل تجربة مرت بها ساهمت في تشكيل شخصيتها بشكل مختلف. 

وقالت الفنانة إلهام وجدي إنها لا تنزعج من تقديم أدوار الأم موضحة أنها أثناء التمثيل لا تكون إلهام وجدي، بل تعيش الشخصية بكل تفاصيلها، معتبرة أن هذا هو جوهر متعة التمثيل. 

إلهام وجدي تتحدث عن شخصيتها فى مسلسل “حكاية نرجس” 


وأضافت إلهام: أن شخصية “زينب” في مسلسل “حكاية نرجس” أعادت إليها ذكريات قديمة من طفولتها، مرتبطة بسيدة كانت تعمل لديهم في المنزل، وكانت تبدأ يومها بغسل وجهها ثم وضع الكحل  بطريقة خاصة ظلت عالقة في ذاكرتها. 


وأوضحت أنها أثناء تحضير الشخصية طلبت استخدام نفس نوع الكحل تحديدًا، رغبة منها في استحضار هذه الصورة كما رآتها في الواقع، رغم اختلاف بعض الآراء حول ملاءمة هذا الشكل. 


وأكدت أن دراستها في الفنون الجميلة كان لها دور كبير في دعمها فنيًا، حيث منحتها ذاكرة بصرية قوية وقدرة على ملاحظة التفاصيل الدقيقة، مشيرة إلى أن رؤية المشهد بعين الفنان لا تقل أهمية عن رسمه. 

اعمال إلهام وجدي 

وكانت شاركت إلهام وجدي في موسم دراما رمضان 2026 من خلال مسلسلي “على قد الحب” و“حكاية نرجس”، إلى جانب نخبة من النجوم. 

مسلسل «على قد الحب»

مسلسل «على قد الحب» بطولة نيللي كريم، شريف سلامة، أحمد سعيد عبد الغني، أحمد ماجد، مها نصار، محمود الليثي، محمد أبو داوود، محمد علي رزق، صفاء الطوخي، راندا إبراهيم، آية سليم، يوسف حشيش، ومحمود فايز.
العمل من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج خالد سعيد، ومن إنتاج شركة S Productions للمنتجة سالي والي.

وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي اجتماعي رومانسي، يمزج بين المشاعر الإنسانية العميقة والتفاصيل العائلية، في معالجة درامية تسلط الضوء على العلاقات الإنسانية وتقلباتها.

