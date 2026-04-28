محمود حجازي لـ صدى البلد: لن أتنازل عن حقي في مواجهة التشهير والشائعات

أعرب الفنان محمود حجازي عن استيائه الشديد من انتشار معلومات وصفها بـ"الكاذبة" عنه خلال الفترة الأخيرة، مؤكداً عزمه اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من أساء إليه أو تورط في نشر شائعات تمس سمعته.

وشدد في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، على أنه لن يتهاون في الدفاع عن حقوقه، قائلاً إنه متمسك بمحاسبة كل من قام بترويج أخبار غير صحيحة تندرج تحت بند التشهير.

وتقدمت المحامية آية حجازي باتخاذ الإجراءات القانونية في كل من ساهم في نشر أخبار كاذبة والتشهير به.

يذكر أن تألق الفنان محمود حجازي في مسلسل أيام وقدم شخصية مختلفة و مميزة عن ما قدمه من قبل



كما تألق في أحدث اعمالة السينمائية فيلم في عز الظهر

أبطال فيلم “في عز الظهر”

الفيلم من إخراج مرقس عادل، وتأليف كريم سرور، ويشارك في بطولته مجموعة مميزة من النجوم المصريين والعرب، من بينهم: إيمان العاصي، وشيرين رضا، وجميلة عوض، وبيومي فؤاد، ومحمود البزاوي، وساندرا ديفا، ومحمود حجازي، ومحمد علي رزق، ومحمد عز، وأحمد جمال سعيد، وأحمد علي، بالإضافة إلى مجموعة مميزة من ضيوف الشرف



مسلسل "أيام" من تأليف سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة، وبطولة حورية فرغلى وشيرى عادل، رياض الخولى، سلوى خطاب، محمود حجازى، مصطفى عبد السلام، وتدور أحداثه في 45 حلقة فى اطار شعبى.