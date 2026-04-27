جريمة خارج حدود الوطن.. شاب يقتل ابن قريته في الدمام بسبب "شماعة "

تسود حالة من الحزن بين ابناء قرية ميت شهالة في مركز الشهداء بمحافظة المنوفية عقب مقتل أحد ابناء قريتهم علي يد زميله بالدمام في المملكة العربية السعودية اثناء تواجدهم خارج البلاد للعمل.

وأكد أهالي القرية، مقتل ابن القرية أشرف جارية شاب يعمل يبلغ من العمر 40 عاما يعمل حداد مسلح في السعودية من أجل لقمة العيش.

وأضاف الأهالي، أنهم فوجئوا بخبر مقتله علي يد زميله ابن القرية بسبب خلاف علي “ شماعة ” اثناء تواجدهم في السكن حيث طعنه صديقه وابن قريته بسكين وفر هاربا.

وأوضح الأهالي أنه تم دفن المتوفي في المملكة العربية السعودية والسلطات السعودية تبحث عن المتهم للقبض عليه.

وأكد أهالي القرية، أن الخبر وقع كالصاعقة علي الجميع حيث أنهم ابناء قرية واحدة خرجوا للعمل من أجل لقمة العيش.

فيما نشرت أسرة المتوفي أنه تم دفن الجثمان في المملكة العربية السعودية وسيتم تلقي العزاء في القرية وسط حالة من الحزن بين الجميع.