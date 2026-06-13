بطلة مسلسل كيد النسا تتعرض للإجهاض.. تفاصيل

نشرت الفنانة دعاء رجب تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام تكشف فيه عن تعرضها الى الاجهاض.

وقالت دعاء رجب : قدر الله وما شاء فعل.. كان في حمل ومكملش، الحمد لله على كل شيء، عملية بسيطة وإن شاء الله هبقى كويسة، مطمئنة جمهورها ومتابعيها على حالتها الصحية.

نبذة عن دعاء رجب

تعتبر الفنانة دعاء رجب من الفنانات اللاتي اشتركن فى العديد من المسلسلات الشهيرة ومنها كيد النسا مع فيفي عبده وسمية الخشاب.

أهم أعمال دعاء رجب

وشاركت دعاء فى الكثير من المسلسلات ومنها كيد النسا الجزء الأول والثاني ، ودكتور أمراض نسا وخطوط حمراء وولي العهد والشك والكيف وازي الصحة وهيبتا.

حققت شهرة من خلال مشاركتها في مسلسل "اللعبة" وقدمت دور "تهاني" زوجة "سعدون" أحمد فتحي، وكانت آخر أعمال دعاء رجب الفنية مسرحية "قلبي وأشباحه" عام 2024 مع النجوم هم عمرو يوسف، مي عز الدين، سليمان عيد، تأليف نور الدين مهران وطه زغلول، إخراج محمد المحمدي.