بطلة كيد النسا واللعبة.. صور جديدة من حفل زفاف دعاء رجب

احتفلت الفنانة دعاء رجب أمس بزفافها على شاب من خارج الوسط الفني، وذلك وسط أجواء من الفرحة والسعادة بحضور عدد كبير من الفنانين.

وشهد الحفل حضور عدد كبير من النجوم الذين شاركوا دعاء رجب فى بعض أعمالها ولعل من أبرزهم داليا البحيرى ومي كساب وعمرو عبد العزيز.

وشهد الحفل أجواء من الفرح والسعادة والرومانسية بين العروسين وقد قامت مي كساب بالغناء للعروسين.

نبذة عن دعاء رجب

تعتبر الفنانة دعاء رجب من الفنانات اللاتي اشتركن فى العديد من المسلسلات الشهيرة ومنها كيد النسا مع فيفي عبده وسمية الخشاب.

أهم أعمال دعاء رجب

وشاركت دعاء فى الكثير من المسلسلات ومنها كيد النسا الجزء الأول والثاني ، ودكتور أمراض نسا وخطوط حمراء وولي العهد والشك والكيف وازي الصحة وهيبتا.

حققت شهرة من خلال مشاركتها في مسلسل "اللعبة" وقدمت دور "تهاني" زوجة "سعدون" أحمد فتحي، وكانت آخر أعمال دعاء رجب الفنية مسرحية "قلبي وأشباحه" عام 2024 مع النجوم هم عمرو يوسف، مي عز الدين، سليمان عيد، تأليف نور الدين مهران وطه زغلول، إخراج محمد المحمدي.