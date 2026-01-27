فى ذكراه.. قصة فقدان فؤاد أحمد لبصره بسبب مكياج خاطئ

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان فؤاد أحمد الذي اشتهر بأدوار الشر في السينما، ورغم أنه لم ينل حظًا كبيرًا من النجومية، إلا النقاد أجمعوا أنه برع في أداء أدواره، وأظهر تناسقًا بين الأقوال والأفعال حتى أصبح من أشهر أشرار السينما المصرية ولا أحد ينسى له وهو يجسد دور هامان في مسلسل محمد رسول الله أن ينسى هذا الوجه والصوت والملامح، وتلك الرعشة التي تصيبه عندما يتقمص الشخصية فتشعر أنك ترى الشر الذى انطلق من عيني هامان وزير فرعون الحقيقي.

نشاة فؤاد أحمد

ولد فؤاد في 27 يناير 1936، حصل على ليسانس آداب وبكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية، وأظهر براعة في التمثيل، خاصة أدوار الشر، حتى أطلقوا عليه " شرير السينما".

أشهر أعمال فؤاد أحمد

لم يستوف فؤاد النجومية كاملة، لكنه واحد من أبرع الممثلين الذين أدوا أدوارهم بإتقان، وظهر ذلك في دوره في شخصية "السامري" من مسلسل "محمد رسول الله"وشخصية "حمودة" من فيلم "المشبوه، وفيلم خمسة باب بطولة نادية الجندي وعادل إمام.

وشارك فؤاد في مسلسلات وملاحم مصرية لم تزل عالقة في أذهان المشاهدين منها، السيرة الهلالية، جحا المصري، جمهورية زفتى، الفرسان، لا إله إلا الله، عمرو بن العاص، نور الدين زنكي، الإمام أبو حنيفة النعمان وقدم مسرحيات، عبده يتحدى رامبو، كلام فارغ، يانا ياهو، علشان خاطر عيونك.

ماكياج خاطئ سبب فقدان بصر فؤاد أحمد

وخلال مشواره السينمائي، فقد فؤاد بصره قبل وفاته بنحو 20 عامًا، بسبب ماكياج شخصية هامان، حيث دهن جسده ورأسه بألوان الزيت والقطران ولإزالتها كان يضطر للاستحمام بالبنزين والجاز، مما أثر على حالته الصحية وأصيب بالعمى وظل هكذا دون علاج أو تعويض ودخل في صراع طويل مع المرض انتهى بوفاته في يوم 15 أغسطس 2010، وشيعت جنازته في اليوم التالي من مسجد الشرطة بالدراسة.