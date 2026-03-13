موقعتش أنا نزلت أشوف ترتيب الأهلي.. تعليق ساخر من الدردير بعد ظهوره في ليفل الوحش

علق الناقد الرياضي عمرو الدردير بمنشور ساخر بعد ظهوره في برامج رامز ليفل الوحش الذي يقدمه الفنان رامز جلال .



وكتب الدردير عبر صفحته علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك :" علي فكرة أنا موقعتش انا نزلت اشوف ترتيب الأهلي".



وقع الناقد الرياضي عمرو الدردير، ضحية الفنان رامز جلال، اليوم في برنامجه للمقالب الشهير رامز ليفل الوحش، الذي يعرض يوميًا في شهر رمضان عقب آذان المغرب مباشرة عبر شاشة قناة MBC مصر.



تعتمد فكرة البرنامج على استضافة عدد من النجوم والنجمات إلى سلسلة من الألعاب والمواقف الصعبة، حيث يمر الضيوف بمراحل متتالية مليئة بالمفاجآت غير المتوقعة.