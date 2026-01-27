نقل سامح الصريطي للمستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية

تعرض الفنان سامح الصريطي إلى أزمة صحية أسفرت عن نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج ولم يتم الكشف عن تفاصيل مرضه.

سامح الصريطي يتحدث عن الفن

من ناحية أخرى قال الفنان سامح الصريطي، والذي حرص على حضور الماستر كلاس: النجم ليس ممثلًا عاديًا، فهو صاحب خبرة، وفي كثير من الأحيان يقدم إضافات على خشبة المسرح تكون محل ترحيب من المخرج، لكن الفارق يكمن في أن تكون هذه الإضافة داخل إطار الشخصية لا خارجها.

أكد سامح الصريطي، أن الفن ليس مجرد تسلية أو ترفيه ولكن لها أدوار عديدة لكي ترتقي بالإنسان، حيث إن الفن أداة للارتقاء بالنفس والوجدان، مُشددًا على أن مهمته الأساسية هي تقديم سلوك سليم للإنسان وإظهار القيم الرفيعة.

وأضاف “الصريطي”، خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج “حديث القاهرة”، المٌذاع عبر شاشة “القاهرة والناس”، أن الفن الحقيقي لا يجمل القبيح، بل يخاطب النفس ويعطيها فرصة للارتقاء، موضحًا أن هناك جلسات لتبادل الأفكار بين الفنانين تركز على الفكر الراقي وليس على الشهرة أو التريند الإعلامي.

وأشار إلى أن الفنان يجب أن يكون قادرًا على حمل الفكر في صالح الوطن والمواطن، وأن الموهبة يجب أن تُستخدم في الخير، مستشهدًا بتعاليم والده الذي كان شيخ طريقة وشجع على الفن النافع والمفيد للآخرين، ولابد أن يكون هناك أعمال فنية مميزة ولديه القدرة على تقديم الأعمال المميزة التي تفيد المجتمع ولا تضر.

وتابع الفنان سامح الصريطي: “الفن قوة ناعمة تحرّر العقول وتحتل القلوب، وله دور كبير في تعمير الكون ونشر الأمور الجيدة”.