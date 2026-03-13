الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

التموين : توريد 2.9 مليون طن قصب للصناعات التكاملية.. وإنتاج 306 آلاف طن سكر

محمد صبيح

طبقًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، تستمر الشركة القابضة للصناعات الغذائية في استلام محصول قصب السكر من المزارعين خلال موسم توريد 2026، وذلك من خلال مصانع شركة السكر والصناعات التكاملية التابعة لـ"القابضة للصناعات الغذائية"، بما يحقق الاستقرار في سوق السكر ويدعم المزارعين.

وقال الدكتور المهندس علاء ناجي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، في تصريحات صحفية اليوم، إنه تم استلام مليونين و964 ألف طن قصب من المزارعين منذ بدء موسم حصاد 2025/2026 في ديسمبر الماضي وحتى صباح اليوم الأربعاء الموافق 4 مارس.

وأضاف الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية أنه تم إنتاج 306 آلاف طن من السكر الأبيض من الكميات المستلمة بمصانع الصناعات التكاملية، في إطار الخطة الإنتاجية المعتمدة للموسم الحالي.

جدير بالذكر أن مصانع شركة السكر والصناعات التكاملية هي: أبو قرقاص، كوم أمبو، إدفو، أرمنت، دشنا، قوص، جرجا، ونجع حمادي، موزعة على خمس محافظات هي: أسوان، الأقصر، قنا، سوهاج، والمنيا.

ومن جانبه، قال الكيميائي صلاح فتحي، الرئيس التنفيذي لشركة السكر والصناعات التكاملية، إن موسم حصاد وتوريد قصب السكر الحالي يشهد إقبالًا كبيرًا من المزارعين لتوريد الكميات المتعاقد عليها مع الشركة.

وأضاف الكيميائي صلاح فتحي أن الشركة تستهدف، خلال موسم توريد القصب 2025/2026، توريد نحو 6 ملايين طن من المحصول لإنتاج كميات تتراوح بين 650 و675 ألف طن من السكر الأبيض، إلى جانب الصناعات التكاملية القائمة على مخلفات صناعة السكر.

وأضاف فتحي أن المصانع تعمل بنظام ثلاث ورديات يوميًا على مدار 24 ساعة، بما يضمن انتظام استلام المحصول وتحقيق المستهدفات الإنتاجية وتعظيم الاستفادة من الطاقات التشغيلية خلال موسم العصير.

