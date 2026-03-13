حملات تموينية بالأقصر لضبط الأسواق والتأكد من حقيقة تخفيضات الأوكازيون الشتوي

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر تنفيذ حملات رقابية مكثفة على الأسواق والمخابز، برئاسة المهندس عبد الرازق الصافي وكيل وزارة التموين بالأقصر، وبمشاركة القيادات الرقابية بالمديرية، وذلك بهدف إحكام الرقابة على الأسواق والتأكد من التزام المحال التجارية بالقوانين المنظمة للتخفيضات.

وتركز الحملات على متابعة الأوكازيون الشتوي لعام 2026 بعد قرار مده حتى 21 مارس الجاري، للتأكد من جدية التخفيضات المقدمة للمواطنين وعدم التلاعب بالأسعار، مع إلزام المحال التجارية بالإعلان عن السعر قبل الخصم وبعده بصورة واضحة.

كما تشمل الحملات التفتيش على جودة السلع المعروضة بالأسواق والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، حيث أسفرت بعض الحملات عن ضبط مخالفات تموينية وسلع غذائية منتهية الصلاحية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي السياق ذاته، تواصل المديرية حملاتها الصباحية والمسائية على المخابز والأسواق المختلفة لضبط المخالفات وتحقيق الانضباط بالسوق، مع التأكيد على استقرار توافر السلع الغذائية والمواد البترولية بكافة أنحاء المحافظة.

وأكدت مديرية التموين بالأقصر استمرار الحملات الرقابية بشكل يومي لضبط الأسواق وردع المخالفين، بما يضمن حماية حقوق المواطنين والحفاظ على استقرار الأسعار.