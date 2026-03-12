خلال استقبال سفراء 3 دول إفريقية.. محافظ الأقصر يشيد بدور مستشفيات شفاء الأورمان |صور



استقبل المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر بديوان عام محافظة الأقصر، وفدًا دبلوماسيًا إفريقيًا رفيع المستوى ضم سفراء دول زامبيا وتنزانيا وبوروندي، إلى جانب رئيس جمعية رجال الأعمال المصرية الإفريقية وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك بين مصر ودول القارة الإفريقية في المجالات الصحية والإنسانية.

وشهد اللقاء حضور محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان حيث تم استعراض جهود المنظومة الطبية التي تقدمها مستشفيات شفاء الأورمان بالأقصر في علاج مرضى الأورام بالمجان والدور الذي تقوم به في تقديم خدمات طبية متكاملة وفق أحدث المعايير العالمية بما يسهم في دعم القطاع الصحي وخدمة المرضى من مختلف المحافظات

وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الصحي وتبادل الخبرات الطبية مع الدول الإفريقية الشقيقة خاصة في مجالات علاج الأورام والتدريب الطبي، إلى جانب دعم المبادرات الإنسانية التي تسهم في تخفيف معاناة المرضى وتوفير الرعاية الصحية المتقدمة لهم

وأكد محافظ الأقصر خلال اللقاء حرص الدولة المصرية على تعزيز أواصر التعاون مع الدول الإفريقية في مختلف المجالات، خاصة القطاع الصحي، مشيدًا بالدور الإنساني والطبي الذي تقوم به مستشفيات شفاء الأورمان في تقديم خدمات علاجية مجانية لمرضى السرطان، وما تمثله من صرح طبي وإنساني يخدم أبناء الصعيد

وفي ختام اللقاء، أعرب الوفد الدبلوماسي الإفريقي عن تقديره لما شاهدوه من جهود طبية وإنسانية متميزة مؤكدين أهمية استمرار التعاون وتبادل الخبرات بما يسهم في دعم المنظومة الصحية وخدمة المرضى في القارة الإفريقية