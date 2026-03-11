قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

توزيع لحوم مجانا على 1300 أسرة ضمن الأولى بالرعاية بقرى الأقصر

شمس يونس

شاركت مديرية التضامن الإجتماعى بالأقصر جمعية الاورمان فى توزيع عدد (2600) كيلو لحوم على 1300 أسرة ضمن الأسر الاولى بالرعاية والاكثر احتياجا بقرى مراكز محافظة الأقصر، وذلك تنفيذأ لتوجيهات  المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر.


وأكد جمعة فرج الله، وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بالأقصر، أن خطة المديرية لتقديم المساعدات الإنسانية خلال شهر رمضان لا تقتصر على توزيع اللحوم فقط، بل تتزامن معها توزيع آلاف الكراتين من المواد الغذائية الأساسية، والتي تشمل السلع الضرورية لدعم احتياجات الأسر طوال الشهر الفضيل.، وأن عمليات التوزيع تستهدف الأرامل، والمطلقات، وذوي الهمم، والأسر الأكثر احتياجاً المسجلة ضمن قاعدة بيانات المديرية وبرنامج "تكافل وكرامة". 


وقدم وكيل الوزارة التهنئة لأهالي الأقصر بمناسبة الشهر المبارك، مؤكداً أن مكتبه مفتوح دائماً لمتابعة أي عقبات تواجه المواطنين لضمان حصولهم على كافة الخدمات والمساعدات المقررة لهم بكل يسر وسهولة.


من جانبه استعرض اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، خطة التوزيع حيث شملت قرى الصعايدة والعشى والزنية قبلى والمدام بمركز الزنية، وقرى نجع خميس ونجع الطويل والمريس ومنشية النوبة بمركز الطود.


وأكد أن توزيع اللحوم جاء تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً، ولرفع العبء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم، و لتخفيف الأعباء المادية على هذه الأسر وإدخال الفرحة في قلوبهم في الشهر المبارك.


وأضاف أنه تم تحديد الحالات المستفيدة وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع مديرية التضامن الإجتماعي بالأقصر، لتحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعايا، وأن عملية التوزيع جاءت من خلال لجان من الجمعيات الأهلية، بحضور مندوبين من التضامن وجمعية الأورمان، لضمان وصول اللحوم إلى مستحقيها من خلال كشوف تم مراجعتها.
 

وأوضح أن الجمعية بمحافظة الأقصر نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب توزيع اللحوم تنمية القرى الفقيرة وتسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.

