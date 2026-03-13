رسميا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في البنوك

شهد سعر الدولار اليوم الجمعة 13 مارس 2026 حالة من الاستقرار أمام الجنيه المصري داخل البنوك، وذلك مع نهاية التعاملات الأسبوعية للقطاع المصرفي، حيث سجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزي المصري نحو 52.38 جنيه للشراء و52.52 جنيه للبيع.

ويتابع المواطنون والمستثمرون تحركات سعر الدولار اليوم بشكل مستمر، خاصة في ظل ارتباطه بعدد من الملفات الاقتصادية المهمة، من بينها حركة الاستيراد والتصدير، وكذلك تأثيره على أسعار السلع والخدمات.



سعر الدولار اليوم

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن سعر الدولار اليوم سجل نحو 52.83 جنيه للشراء و52.52 جنيه للبيع، وذلك وفق آخر تحديثات صادرة عن البنك.

ويعكس هذا السعر متوسط التداولات الرسمية في القطاع المصرفي، والذي يُعد مرجعًا رئيسيًا لبقية البنوك العاملة.



سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار اليوم داخل البنك الأهلي المصري، أحد أكبر البنوك الحكومية في مصر، نحو 52.39 جنيه للشراء و52.49 جنيه للبيع.

ويعد البنك الأهلي المصري من أبرز المؤسسات المصرفية التي تشهد إقبالًا كبيرًا من العملاء، سواء في عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية أو في التعاملات المصرفية المختلفة.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

كما استقر سعر الدولار اليوم داخل بنك مصر عند مستوى 52.39 جنيه للشراء و52.49 جنيه للبيع، وهو نفس السعر المسجل تقريبًا في عدد من البنوك الحكومية والخاصة الأخرى.

ويأتي هذا الاستقرار في إطار حالة الهدوء النسبي التي تشهدها سوق الصرف خلال الأيام الأخيرة، مع استمرار متابعة التطورات الاقتصادية العالمية.



سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

أما في بنك الإسكندرية فقد سجل سعر الدولار اليوم نحو 52.29 جنيه للشراء و52.39 جنيه للبيع، ليكون من أقل الأسعار المسجلة للشراء بين عدد من البنوك خلال تعاملات اليوم.

ويحرص العديد من العملاء على مقارنة أسعار الصرف بين البنوك المختلفة قبل إجراء عمليات بيع أو شراء العملات الأجنبية، للاستفادة من أفضل الأسعار المتاحة في السوق.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

وسجل سعر الدولار اليوم داخل البنك التجاري الدولي CIB نحو 52.39 جنيه للشراء و52.49 جنيه للبيع، وهو مستوى قريب من الأسعار المسجلة في عدد كبير من البنوك العاملة في السوق المصرفية.

ويعد البنك التجاري الدولي من أكبر البنوك الخاصة في مصر، ويشهد نشاطًا ملحوظًا في عمليات تداول العملات الأجنبية.



أسعار الدولار في بنوك أخرى

وفي عدد من البنوك الأخرى جاءت أسعار الدولار على النحو التالي:

في مصرف أبو ظبي الإسلامي سجل الدولار نحو 52.5 جنيه للشراء و52.6 جنيه للبيع.

في بنك البركة بلغ السعر نحو 52.35 جنيه للشراء و52.45 جنيه للبيع.

في بنك قناة السويس سجل الدولار نحو 52.4 جنيه للشراء و52.5 جنيه للبيع.