مهمة صعبة لصلاح وليفربول أمام معاناة توتنهام

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول مباراة صعبة حين يواجه توتنهام هوتسبيرعلى ملعب (آنفيلد)، بعد غد، ضمن منافسات المرحلة الـ30 بالدوري الإنجليزي

ويتواجد توتنهام المركز السادس عشر برصيد 29 نقطة،وبفارق نقطة واحدة فقط أمام مراكز الهبوط، مع تبقي 9 مباريات على نهاية الموسم الحالي.



ويثير وضع توتنهام في المسابقة قلقا متزايدا، وكذلك الأرقام، حيث تلقى الفريق العريق 6 هزائم متتالية في جميع المسابقات، وهو الأمر الذي يحدث للمرة الأولى في تاريخ النادي الممتد لما يقارب 144 عاما.

كما عانى توتنهام، الذي لم يغب عن الدوري الإنجليزي الممتاز منذ سبعينيات القرن الماضي، من غياب الانتصارات عنه في 11 مباراة متتالية بالمسابقة، في سابقة لم تحدث من قبل في تاريخ النادي أيضا.

وتجرع توتنهام الهزيمة في المباريات الأربع الأولى لمديره الفني المؤقت الكرواتي إيجور تيودور، وهو ما لم يحدث أيضا من قبل لأي مدرب في الفريق.

ويبدو أن الأمور في طريقها للتفاقم بالنسبة لتوتنهام، الذي لا يزال يعاني من آثار خسارته المذلة 2 / 5 أمام مضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني في دوري الأبطال، يوم الثلاثاء الماضي، حيث يخوض لقاء ليفربول في ظل تشكيلة منهكة بسبب الإصابات والإيقافات، فضلا عن فقدان الثقة بالنفس.

ولا يزال لاعبون أساسيون مثل جيمس ماديسون، وديان كولوسيفسكي، ومحمد قدوس، ورودريجو بنتانكور، وديستني أودوجي على قائمة المصابين، بينما قد يغيب القائد كريستيان روميرو ولاعب الوسط جواو بالينيا عن المباراة أيضا بعد تعرضهما لإصابة طفيفة إثر اصطدام رأسيهما في أواخر مباراة أتلتيكو مدريد، فيما يغيب المدافع الأساسي ميكي فان دي فين للإيقاف.

أما بالنسبة لحراسة المرمى، فقد كان أداء الحارس الأساسي الإيطالي جولييلمو فيكاريو سيئا للغاية لدرجة أن تيودور رأى ضرورة استبعاده من مباراة أتلتيكو ومنح الحارس البديل التشيكي الشاب أنتونين كينسكي فرصة المشاركة أساسيا للمرة الأولى منذ أكتوبر الماضي.

ولم يكمل كينسكي /22 عاما/ سوى 17 دقيقة فقط قبل استبداله بسبب كثرة أخطائه أمام أتلتيكو، بعدما تسبب في استقبال مرماه لأكثر من هدف بسبب هفواته الساذجة.

ويعني هذا أن فيكاريو من المرجح أن يستعيد مكانه في التشكيلة الأساسية لتوتنهام، لكن ثقته بنفسه قد تكون متدنية أيضا.



ولا يمر ليفربول بظروف جيدة هو الآخر، حيث خسر صفر / 1 أمام مضيفه جالطة سراي التركي، يوم الثلاثاء الماضي، بدوري الأبطال، وربما يبقي الهولندي آرني سلوت، مدرب الفريق، نجمه الدولي محمد صلاح على مقاعد البدلاء في اللقاء.



ولا تزال الشكوك قائمة بشأن مشاركة البرازيلي أليسون بيكر، حارس مرمى ليفربول، أمام توتنهام، في ظل استمرار معاناته من الإصابة، التي تسببت في عدم سفره مع الفريق لتركيا.



وتشهد المرحلة المقبلة العديد من اللقاءات الهامة الأخرى، حيث يلتقي بيرنلي مع ضيفه بورنموث، وسندرلاند مع برايتون، غدا، فيما يلعب كريستال بالاس مع ليدز يونايتد، ونوتنجهام فورست مع فولهام، بعد غد، وتختتم المنافسات بمواجهة برينتفورد مع ضيفه وولفرهامبتون، يوم الاثنين القادم.