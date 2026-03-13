تقارير مثيرة من طهران.. مجتبى خامنئي نجا حتى الآن من هجومين استهدفاه
الدوري السعودي| تشكيل القادسية لمواجهة الأهلي
تشكيل الأهلي لمواجهة القادسية بالدوري السعودي
إيقاف مهاجم تشيلسي مباراة واحدة بسبب أرسنال
الخارجية الأمريكية : 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن المرشد الإيراني الجديد
قراء الجامع الأزهر يحيون صلاة التراويح في ليلة 24 رمضان بروايات حفص وإسحاق ورويس
محمد أنور: النجاح الحقيقي في السينما ليس بالأرقام.. والجمهور هو المعيار لا شباك التذاكر
أزمة بحرية في هرمز.. تراجع العبور إلى 77 سفينة فقط خلال مارس
التموين : توريد 2.9 مليون طن قصب للصناعات التكاملية.. وإنتاج 306 آلاف طن سكر
رعب دولة الاحتلال .. إيران تقصف وسط إسرائيل برأس حربية عنقودية
أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 13-3-2026
حصيلة صادمة.. الجيش الإيراني يعلن تدمير 111 طائرة مسيّرة منذ بداية الحرب
رياضة

مهمة صعبة لصلاح وليفربول أمام معاناة توتنهام

محمد صلاح
محمد صلاح
عبدالحكيم أبو علم

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول مباراة صعبة حين يواجه توتنهام هوتسبيرعلى ملعب (آنفيلد)، بعد غد،  ضمن منافسات المرحلة الـ30 بالدوري الإنجليزي
ويتواجد توتنهام المركز السادس عشر برصيد 29 نقطة،وبفارق نقطة واحدة فقط أمام مراكز الهبوط، مع تبقي 9 مباريات على نهاية الموسم الحالي.


ويثير وضع توتنهام في المسابقة قلقا متزايدا، وكذلك الأرقام، حيث تلقى الفريق العريق 6 هزائم متتالية في جميع المسابقات، وهو الأمر الذي يحدث للمرة الأولى في تاريخ النادي الممتد لما يقارب 144 عاما.
كما عانى توتنهام، الذي لم يغب عن الدوري الإنجليزي الممتاز منذ سبعينيات القرن الماضي، من غياب الانتصارات عنه في 11 مباراة متتالية بالمسابقة، في سابقة لم تحدث من قبل في تاريخ النادي أيضا.
وتجرع توتنهام الهزيمة في المباريات الأربع الأولى لمديره الفني المؤقت الكرواتي إيجور تيودور، وهو ما لم يحدث أيضا من قبل لأي مدرب في الفريق.
ويبدو أن الأمور في طريقها للتفاقم بالنسبة لتوتنهام، الذي لا يزال يعاني من آثار خسارته المذلة 2 / 5 أمام مضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني في دوري الأبطال، يوم الثلاثاء الماضي، حيث يخوض لقاء ليفربول في ظل تشكيلة منهكة بسبب الإصابات والإيقافات، فضلا عن فقدان الثقة بالنفس.
ولا يزال لاعبون أساسيون مثل جيمس ماديسون، وديان كولوسيفسكي، ومحمد قدوس، ورودريجو بنتانكور، وديستني أودوجي على قائمة المصابين، بينما قد يغيب القائد كريستيان روميرو ولاعب الوسط جواو بالينيا عن المباراة أيضا بعد تعرضهما لإصابة طفيفة إثر اصطدام رأسيهما في أواخر مباراة أتلتيكو مدريد، فيما يغيب المدافع الأساسي ميكي فان دي فين للإيقاف.
أما بالنسبة لحراسة المرمى، فقد كان أداء الحارس الأساسي الإيطالي جولييلمو فيكاريو سيئا للغاية لدرجة أن تيودور رأى ضرورة استبعاده من مباراة أتلتيكو ومنح الحارس البديل التشيكي الشاب أنتونين كينسكي فرصة المشاركة أساسيا للمرة الأولى منذ أكتوبر الماضي.
ولم يكمل كينسكي /22 عاما/ سوى 17 دقيقة فقط قبل استبداله بسبب كثرة أخطائه أمام أتلتيكو، بعدما تسبب في استقبال مرماه لأكثر من هدف بسبب هفواته الساذجة.
ويعني هذا أن فيكاريو من المرجح أن يستعيد مكانه في التشكيلة الأساسية لتوتنهام، لكن ثقته بنفسه قد تكون متدنية أيضا.


ولا يمر ليفربول بظروف جيدة هو الآخر، حيث خسر صفر / 1 أمام مضيفه جالطة سراي التركي، يوم الثلاثاء الماضي، بدوري الأبطال، وربما يبقي الهولندي آرني سلوت، مدرب الفريق، نجمه الدولي محمد صلاح على مقاعد البدلاء في اللقاء.


ولا تزال الشكوك قائمة بشأن مشاركة البرازيلي أليسون بيكر، حارس مرمى ليفربول، أمام توتنهام، في ظل استمرار معاناته من الإصابة، التي تسببت في عدم سفره مع الفريق لتركيا.


وتشهد المرحلة المقبلة العديد من اللقاءات الهامة الأخرى، حيث يلتقي بيرنلي مع ضيفه بورنموث، وسندرلاند مع برايتون، غدا، فيما يلعب كريستال بالاس مع ليدز يونايتد، ونوتنجهام فورست مع فولهام، بعد غد، وتختتم المنافسات بمواجهة برينتفورد مع ضيفه وولفرهامبتون، يوم الاثنين القادم.

سعر الذهب

سعر الذهب الآن.. عيار 21 فاق التوقعات

الأرصاد الجوية

ذروة الارتفاع.. الأرصاد تعلن مفاجأة للمواطنين بشأن حالة الجو

هشام سليم ونجلة

نجل هشام سليم: خسرت أبويا و صديقي.. ولسه مكتوب في بطاقتي أنثى.. وعايش في البرتغال

سعر الذهب

نزل 300 جنيه قبل الإفطار| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

الأهلي

إعلامي يعلن مفاجأة حال توديع الأهلي دوري أبطال أفريقيا

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سيول في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سيول في هذه المناطق

قانون التصالح في مخالفات البناء

الحكومة تعلن استعدادها لإنهاء أزمة التصالح.. 3 حالات لا ينطبق عليهم القانون

المعاشات

بعد طرح نواب تعديل قانون المعاشات.. إقرار معاش إضافي لهؤلاء بشروط

ترشيحاتنا

ستيلانتس

تضاعف مبيعات ستيلانتس للسيارات رغم خسارة 2% من الأرباح

هوندا

هوندا تلغي 3 طرازات كهربائية كبرى لتجنب خسائر تاريخية

مواصفات Rivian R2

ريفيان تطرح سيارة آر 2 بيرفورمانس بأقل من 60 ألف دولار

بالصور

طرق تنظيف دهون حوائط المطبخ بسهولة.. وصفات منزلية فعالة للتخلص من أصعب البقع

أفضل طرق تنظيف دهون المطبخ من الحوائط
أفضل طرق تنظيف دهون المطبخ من الحوائط
أفضل طرق تنظيف دهون المطبخ من الحوائط

5 مشروبات طبيعية تدعم صحة الكلى وتساعد على طرد السموم من الجسم في رمضان.. تعرف عليها

أفضل مشروبات لتنظيف الكلى من السموم
أفضل مشروبات لتنظيف الكلى من السموم
أفضل مشروبات لتنظيف الكلى من السموم

هل تشرب كمية كافية من الماء؟.. علامات الجفاف عليك الانتباه لها

الكمية الموصى بها من الماء يوميًا
الكمية الموصى بها من الماء يوميًا
الكمية الموصى بها من الماء يوميًا

طريقة عمل البيف ستراجانوف.. وصفة سهلة ومختلفة

طريقة عمل البيف ستراجانوف
طريقة عمل البيف ستراجانوف
طريقة عمل البيف ستراجانوف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد