آرسنال يسعى لاستمرار صدارته للدوري الإنجليزي من إيفرتون

يسعي أرسنال الإنجليزي لمواصلة صحوته في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وحصد انتصاره الرابع على التوالي، حينما يستضيف إيفرتون، غدا السبت، ضمن منافسات المرحلة الـ30 للمسابقة.

وتقدم أرسنال خطوة هامة نحو التتويج باللقب الغائب عن خزائنه منذ موسم 2003 / 2004، عقب فوزه على توتنهام وتشيلسي وبرايتون في المراحل الثلاث الماضية للمسابقة، معوضا تعادله مع برينتفورد ووولفرهامبتون.



وعزز أرسنال صدارته لترتيب البطولة عقب تلك الانتصارات، حيث يمتلك الآن 67 نقطة، بعد خوضه 30 مباراة، مستفيدا من تعثر أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي، صاحب الـ60 نقطة من 29 لقاء، الذي سقط في فخ التعادل الإيجابي 2 / 2 مع ضيفه نوتنجهام فورست، في المرحلة الماضية.



ومن المتوقع أن يفتقد أرسنال، الذي تعادل 1 / 1 مع مضيفه باير ليفركوزن الألماني أول أمس الأربعاء ببطولة دوري أبطال أوروبا، خدمات لاعب الوسط وقائده مارتن أوديجارد مرة أخرى، حيث لا يزال يعاني من إصابة في الركبة.



ولن تكون مهمة أرسنال سهلة في مواجهة إيفرتون، صاحب المركز الثامن برصيد 43 نقطة، الذي تغلب على مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد في المرحلتين الماضيتين بالبطولة، حيث سيحاول فريق المدرب الأسكتلندي ديفيد مويس، الخروج بنتيجة إيجابية من ملعب الإمارات.

